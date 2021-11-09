Карина Андоленко запишет мемуары Александра Михайлова

Главная героиня Анна Савельева выросла в провинциальном городе в детском доме и всегда мечтала о семье. После совершеннолетия она отправляется в Москву и на поиски отца – генерала Печорского, который о ее существовании даже не подозревает. Анна учится на машинистку, со временем становится кремлевской стенографисткой и помогает Печорскому в работе над мемуарами.
События сериала охватывают почти три десятилетия, с 1979-го по 2007 год. На фоне драматических перемен в истории страны Анна пишет стенограмму собственной жизни. Оказывается втянутой в международные шпионские игры, живет под чужим именем, ищет семейные реликвии и настоящую любовь.
фото: Телеканал «Россия»
«У нас получилась не просто история о кремлевской стенографистке. Мы рассказываем о переплетающихся судьбах. Их всех вокруг себя объединила детдомовская девушка, которая мечтает о настоящей семье, потому что это самое главное и ценное в жизни человека. В этой истории есть и мелодрама, и драма, и детективная линия, и экшен с погонями и перестрелками. Для меня, палитра сериала была максимально сложной», – делится впечатлениями о работе режиссер Давид Ткебучава.
фото: Телеканал «Россия»
Сценарий сериала писался около года. Съемки проходили в основном в Москве: на набережных и мостах с видами на Кремль, в переулках Китай-города и Таганки, возле знаменитых сталинских высоток, на территории Тимирязевской академии и около МГУ на Воробьевых горах, где сохранилось много построек советской эпохи. Чтобы верно передать смену эпох, велась тщательная, аккуратная работа с гримом и костюмами.
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