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Никита Ефремов найдет «Нулевого пациента»

9 ноября
2021 год

Новости кино >>
9 ноября 2021
В Москве и Волгограде стартовали съемки семисерийного фильма «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым в главной роли. Режиссерами драмы выступили Сергей Трофимов и Евгений Стычкин, также состоящий в актерском составе проекта, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск.

Никита Ефремов найдет «Нулевого пациента»
фото: КиноПоиск

Сценарий сериала написал Олега Маловичко, автор успешного ориджиналса Kion «Хрустальный». Действие развернется в 1980-е годы в СССР. В детской больнице калмыцкого города Элиста происходит первая в стране крупная вспышка ВИЧ: заражены более 70 детей и несколько взрослых. Теперь всем — врачам, пациентам, родственникам — нужно сохранить человеческое достоинство перед лицом страшной болезни, от которой пока нет лечения. Никита Ефремов исполнит роль врача-эпидемиолога Дмитрия Гончарова.

Также в проекте заняты Павел Майков, Аскар Ильясов, Виктория Агалакова, Игорь Гордин, Елизавета Шакира, Владимир Стеклов, Игорь Бочкин, Алексей Маклаков, Николай Шрайбер, Евгения Манджиева, Мадлен Джабраилова и другие артисты.

Никита Ефремов найдет «Нулевого пациента»
фото: КиноПоиск

«Эта история произвела на меня очень мощное впечатление — история огромной страны, рассказанная через судьбы людей. Мой персонаж — врач, который занимался этой темой еще до начала событий. Он осознавал, что будет эпидемия и пора бить тревогу, но столкнулся как с тотальным сопротивлением системы, так и с неверием людей. Мне видится наш проект скорее как художественный вымысел, основанный на реальных фактах. Мне важно максимально уважительно отнестись к тем, кто стал участником этих страшных событий», — делится впечатлениями исполнитель главной роли.

Премьера сериала состоится весной 2022 года на Кинопоиске.
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Виктория АгалаковаИгорь БочкинИгорь ГординМадлен ДжабраиловаНикита ЕфремовАскар ИльясовПавел МайковАлексей МаклаковОлег МаловичкоЕвгения МанджиеваВладимир СтекловЕвгений СтычкинСергей ТрофимовЕлизавета ШакираНиколай Шрайбер
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Нулевой пациентХрустальный

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