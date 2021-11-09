Никита Ефремов найдет «Нулевого пациента»

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Новый проект Михаила Зыгаря обрел последний эпизод и стартует на more.tv 10 ноября

Юрий Чурсин научится «отменять» людей в «Сказках Пушкина. Для взрослых»

9 ноября

«Купе номер 6» получило три номинации на премию Европейской киноакадемии

Картина претендует на звание лучшего фильма, а Юра Борисов и Сейди Хаарла заявлены в актерских категориях