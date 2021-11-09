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Юрий Чурсин научится «отменять» людей в «Сказках Пушкина. Для взрослых»

9 ноября
2021 год

Новости кино >>
9 ноября 2021
В Москве завершились съемки сериала Михаила Зыгаря «‎Сказки Пушкина. Для взрослых»‎. Главные роли в финальном эпизоде «Петушок» исполнили Юрий Чурсин, Полина Гухман, Игорь Миркурбанов и Денис Шведов, режиссером выступила Оксана Карас. Премьера первой серии состоится 10 ноября на more.tv, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.

Юрий Чурсин в Сказках Пушкина. Для взрослых
фото: more.tv

Шестисерийный альманах представляет собой совершенно новое прочтение сказок Пушкина. Так, сюжет новеллы «Петушок» перенесет зрителей в 2045 год, когда в России наконец появился институт репутации: людей, уличенных в некрасивом поведении, «канселят». За два года уже отменены несколько тысяч человек, их цифровые следы стерты, а социальная жизнь закончена. За тем, что этот мировой тренд стал федеральным законом, стоит Додон (Юрий Чурсин), которому, впрочем, самому есть, что скрывать. Но его репутацию защищает маска со встроенной нейросетью под названием GoldCock.

Всего в основе сериала лежат пять сказок, сюжеты которых экранизировали три совершенно разных по стилю режиссера. Оксана Карас, помимо «‎Петушка»,‎ сняла серию «‎Царевна»‎ о женщинах-соперницах, измеряющих «красоту» лайками в социальных сетях. Ксения Зуева превратила «Сказку о рыбаке и рыбке» в эротический триллер с Ингеборгой Дапкунайте, а «‎Сказку о попе и о работнике его Балде»‎ — в историю о народном мстителе. Наталья Кудряшова экранизировала «Сказку о царе Салтане» в двух сериях — «Салтан» и «Лебедь».

Сказки Пушкина. Для взрослых
фото: more.tv

«Сказки Пушкина вечны по содержанию. Язык, которым их рассказывает Михаил Зыгарь и его команда — очень современный и, я думаю, у проекта огромный потенциал среди самой широкой аудитории‎», — комментирует продюсер проекта Нателла Крапивина.

Все шесть серий «Сказок» будут доступны на more.tv с 15 декабря.
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