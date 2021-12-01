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Как приручить Тору: по аниме «Кобаяси и ее горничная-дракон» выйдет видеоигра

1 декабря
2021 год

Новости кино >>
1 декабря 2021
В сентябре этого года, по окончании второго сезона аниме «Кобаяси и ее горничная-дракон», анонсировали видеоигру по его мотивам — Kobayashi-san Chi no Maid Sukuretsu! Chorogon Breath. Теперь стало известно, что японская версия для Sony PlayStation 4 и Nintendo Switch поступит в продажу 24 марта 2022 года. Дата релиза английской версии пока не назначена.

Как приручить Тору: по аниме «Кобаяси и ее горничная-дракон» выйдет видеоигра

Грядущая видеоигра относится к жанру шутемап с классическим видом сверху и вертикальным скроллингом. За разработку отвечает Kaminari Games — дочерняя студия компании MOSS, наиболее известной по культовой шутемап-франшизе Raiden.

Читать Тайная комната: «Госпожа Кобаяси и ее горничная-дракон» и еще 9 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

Оригинальная манга Кул Кёсинндзи, как и аниме-адаптация от Kyoto Animation, рассказывает историю необычных взаимоотношений людей и драконов. 25-летняя Кобаяси работает программисткой в большой компании. Обилие задач занимает почти все ее время, для души остается только интерес к культуре горничных и пятничные посиделки с коллегой за пивом. Однажды Кобаяси, будучи изрядно навеселе, проезжает свою остановку и отправляется в горы, где встречает раненую дракониху Тору. Девушка спасает мифическое существо и, после долгого нетрезвого разговора по душам, предлагает пожить у нее. Тору воспользуется приглашением и нагрянет к Кобаяси — в человеческом обличии, в костюме горничной и с готовностью исполнять все полагающиеся функции. Ситуация осложняется не только незнанием Торы человеческого уклада, но и появлением новых огнедышащих гостей из параллельного мира.
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обсуждение >>
№ 1
Юлия Крохина (Москва)   1.12.2021 - 08:47
Здорово, что сейчас очень активно создают видеоигры по сериалам и, как видно, даже по аниме. Это достаточно интересно, что тренд перевернулся - было в одну сторону, теперь в другую читать далее>>
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Кобаяси и её горничная-дракон

фотографии >>
Как приручить Тору: по аниме «Кобаяси и ее горничная-дракон» выйдет видеоигра фотографии
Как приручить Тору: по аниме «Кобаяси и ее горничная-дракон» выйдет видеоигра фотографии
Как приручить Тору: по аниме «Кобаяси и ее горничная-дракон» выйдет видеоигра фотографии
Как приручить Тору: по аниме «Кобаяси и ее горничная-дракон» выйдет видеоигра фотографии
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