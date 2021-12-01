Как приручить Тору: по аниме «Кобаяси и ее горничная-дракон» выйдет видеоигра

В сентябре этого года, по окончании второго сезона аниме «Кобаяси и ее горничная-дракон»
, анонсировали видеоигру по его мотивам — Kobayashi-san Chi no Maid Sukuretsu! Chorogon Breath
. Теперь стало известно, что японская версия для Sony PlayStation 4 и Nintendo Switch поступит в продажу 24 марта 2022 года. Дата релиза английской версии пока не назначена.
Грядущая видеоигра относится к жанру шутемап
с классическим видом сверху и вертикальным скроллингом. За разработку отвечает Kaminari Games
— дочерняя студия компании MOSS
, наиболее известной по культовой шутемап-франшизе Raiden
.
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Тайная комната: «Госпожа Кобаяси и ее горничная-дракон» и еще 9 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»
Оригинальная манга Кул Кёсинндзи
, как и аниме-адаптация от Kyoto Animation
, рассказывает историю необычных взаимоотношений людей и драконов. 25-летняя Кобаяси работает программисткой в большой компании. Обилие задач занимает почти все ее время, для души остается только интерес к культуре горничных и пятничные посиделки с коллегой за пивом. Однажды Кобаяси, будучи изрядно навеселе, проезжает свою остановку и отправляется в горы, где встречает раненую дракониху Тору. Девушка спасает мифическое существо и, после долгого нетрезвого разговора по душам, предлагает пожить у нее. Тору воспользуется приглашением и нагрянет к Кобаяси — в человеческом обличии, в костюме горничной и с готовностью исполнять все полагающиеся функции. Ситуация осложняется не только незнанием Торы человеческого уклада, но и появлением новых огнедышащих гостей из параллельного мира.
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