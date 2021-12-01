Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний из Могикан»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Съемки «Последнего танго в Париже» Бертолуччи станут сюжетом мини-сериала

1 декабря
2021 год

Новости кино >>
1 декабря 2021
История создания знаменитой драмы Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер станет сюжетом мини-сериала. Его поставят автор дилогии «Элитный отряд» и обладатель «Золотого медведя» Берлинале Жозе Падилья и швейцарская режиссерка Лиза Брюльманн, сообщает Variety.

Съемки «Последнего танго в Париже» Бертолуччи станут сюжетом мини-сериала
фото: Кадр из фильма «Последнее танго в Париже», режиссер Бернардо Бертолуччи

Действие сериала развернется в США, Франции и Италии и расскажет о 18 месяцах из жизни Бертолуччи, Брандо и Шнайдер до, во время и после съемок картины. Ключевым событием станет печально известная сцена изнасилования героини Шнайдер, которой, как выяснилось спустя десятилетия, не было в сценарии. Для 19-летней актрисы она оказалась очень травматичной, стала предметом издевательств и источником ненависти к себе. По ее словам, после съемок она потеряла семь лет жизни, пытаясь унять боль наркотиками и алкоголем.

«Режиссер и исполнитель главной мужской роли наслаждались успехом после выхода фильма, а страдания Марии никто не замечал. Это история об этике искусства — важной, но часто игнорируемой его стороне», — комментирует Жозе Падилья. «В то время к случаю с Марией относились совсем иначе. Возможность окунуться в этот мир и дать ей возможность высказаться меня очень захватывает», — добавляет Брюльманн.

Съемки «Последнего танго в Париже» Бертолуччи станут сюжетом мини-сериала
фото: Кадр из фильма «Последнее танго в Париже», режиссер Бернардо Бертолуччи

Премьера фильма «Последнего танго в Париже» состоялась в 1973 году. В Италии он был признан порнографическим и «приговорен» к уничтожению, режиссер, актеры, исполнившие главные роли, и продюсер Альберто Гримальди получили по два месяца тюрьмы условно. За границей, куда все-таки попала копия ленты, его встретили восторгом. Заработав в прокате свыше 186 миллионов долларов, фильм стал одним из самых успешных в истории итальянского кино. Бернардо Бертолуччи и Марлон Брандо были номинированы на «Оскар».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Бернардо БертолуччиМарлон БрандоАльберто ГримальдиЖозе ПадильяМария Шнайдер
фильмы
Последнее танго в Париже

анонс

Деконструкция «Последний из Могикан»

Скорбим

Валерий Бурматов
30 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Бурматов.
Владимир Наумов
29 ноября ушёл из жизни кинорежиссёр Владимир Наумов.
Александр Градский
28 ноября ушёл из жизни композитор, певец Александр Градский.
Фатима Кладо
28 ноября ушла из жизни актриса, педагог Фатима Кладо.

День рождения >>

Амаяк Акопян
Ксения Громова
Елена Дубровская
Наталья Костенева
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Пьер Ардити
Эдуар Баэр
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
Трит Уильямс
все родившиеся 1 декабря >>

Афиша кино >>

День мёртвых
драма
Россия, 2021
Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
Нормальный только я
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Охотники за привидениями: Наследники
боевик, драма, комедия, мистика, научная фантастика, фильм ужасов, фэнтези
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
На близком расстоянии
Литва, Россия, 2021
Месть земли
боевик, приключения, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Превратности разума
биография, драма
Великобритания, Германия, Польша, 2020
Сбой в матрице
США, 2021
Щенячий патруль: Улётная помощь
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Дом Gucci
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram