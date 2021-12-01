Съемки «Последнего танго в Париже» Бертолуччи станут сюжетом мини-сериала

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Как приручить Тору: по аниме «Кобаяси и ее горничная-дракон» выйдет видеоигра

30 ноября

Валерий Федорович и Евгений Никишов оставят должности на ТВ-3

В 2022 году они сосредоточатся на продюсировании и режиссуре в студиях 1-2-3 Production и «Место силы»