Съемки «Последнего танго в Париже» Бертолуччи станут сюжетом мини-сериала

фото: Кадр из фильма «Последнее танго в Париже», режиссер Бернардо Бертолуччи
Действие сериала развернется в США, Франции и Италии и расскажет о 18 месяцах из жизни Бертолуччи, Брандо и Шнайдер до, во время и после съемок картины. Ключевым событием станет печально известная сцена изнасилования героини Шнайдер, которой, как выяснилось спустя десятилетия, не было в сценарии. Для 19-летней актрисы она оказалась очень травматичной, стала предметом издевательств и источником ненависти к себе. По ее словам, после съемок она потеряла семь лет жизни, пытаясь унять боль наркотиками и алкоголем.
«Режиссер и исполнитель главной мужской роли наслаждались успехом после выхода фильма, а страдания Марии никто не замечал. Это история об этике искусства — важной, но часто игнорируемой его стороне», — комментирует Жозе Падилья. «В то время к случаю с Марией относились совсем иначе. Возможность окунуться в этот мир и дать ей возможность высказаться меня очень захватывает», — добавляет Брюльманн.
фото: Кадр из фильма «Последнее танго в Париже», режиссер Бернардо Бертолуччи
Премьера фильма «Последнего танго в Париже» состоялась в 1973 году. В Италии он был признан порнографическим и «приговорен» к уничтожению, режиссер, актеры, исполнившие главные роли, и продюсер Альберто Гримальди получили по два месяца тюрьмы условно. За границей, куда все-таки попала копия ленты, его встретили восторгом. Заработав в прокате свыше 186 миллионов долларов, фильм стал одним из самых успешных в истории итальянского кино. Бернардо Бертолуччи и Марлон Брандо были номинированы на «Оскар».
обсуждение >>