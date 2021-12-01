Восстановленную версию драмы Александра Сокурова «Молох» покажут на кинофестивале в Турине

Мировая премьера восстановленной версии исторической драмы «Молох» состоится на Международном кинофестивале в Турине. Режиссер Александр Сокуров и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков лично представят фильм публике, сообщает ТАСС со ссылкой на креативного продюсера культурно-выставочного центра студии Александру Ахмадщину.
фото: К/ф «Молох», режиссер Александр Сокуров
Реставрация производилась на «Ленфильме» при личном участии автора и работавшего над фильмом звукорежиссера Владимира Персова. По словам специалистов монтажно-тонировочного комплекса студии, речь идет о приведении картины в тот вид, в котором он изначально был представлен зрителям. Работы были приурочены к 70-летию Сокурова. Петербургская премьера восстановленной версии состоится 15 декабря и откроет масштабную выставку «Одинокий голос человека», посвященную его творчеству.
Фильм является первой частью «Тетралогии власти» Александра Сокурова. Действие разворачивается в неприступном альпийском доме Адольфа Гитлера. Режиссер изучает разрушительную силу могущества на примере личных отношений диктатора с Евой Браун. Премьера ленты состоялась в 1999 году на Каннском кинофестивале, где она была удостоена приза за лучший сценарий.
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