Первый в России международный «Хоррор-Фест» пройдет с 9 по 12 декабря

Первый в России Международный «Хоррор-Фест» пройдет в сразу в пяти городах-миллионниках с 9 по 12 декабря. Редкие авторские фильмы ужасов с самых престижных мировых смотров покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге, сообщают организаторы.
фото: Кадр из фильма «Оленьи рога»
«Треть фильмов из нашей программы скоро станут хитами жанрового проката, треть появятся в России только в следующем году, а еще треть вы не увидите больше нигде. Задача фестиваля — показать, что ужастики и триллеры могут быть не только страшными, но и глубокими, болезненно злободневными, изобретательными, тонко чувствующими, а то и вовсе смешными. А тех из вас, кто и так это прекрасно знает, мы зовем пережить что-то вроде коллективного сеанса спиритизма. Эдакий кошмар перед Рождеством. Давайте бояться вместе!», – рассказывает о фестивале программный директор Егор Москвитин.
Откроется смотр чувственным испано-французским триллером «Бабушка» о юной модели, которой предстоит узнать, какую цену заплатила ее семья за красоту. Самым масштабным событием станет показ картины Скотта Купера«Оленьи рога», созданием которой занималась легендарная студия Searchlight, снявшая «Землю кочевников», «Форму воды» и «Кролика Джоджо». Действие фильма развернется в Орегоне среди нищеты, реднеков и наркоторговцев: на героев нападет загадочный монстр, и зрителю предстоит выяснить, что с ними станет после выживания.
фото: Кадр из фильма «Паранормальные»
Еще одним крупным участником программы станет скандинавская сказка из секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля – «Паранормальные»Эскиля Вогта, все ужасы которой происходят при свете дня, а главные герои – дети со сверхспособностями. Из Венеции на «Хоррор-Фест» организаторы привезли тюремный триллер «Ариаферма» с Тони Сервилло.
Всего в программе «Хоррор-Феста» девять фильмов, среди которых киноальманах от женщины-режиссера из Аргентины «Сожженный заживо», американский хоррор об изгнании дьявола «Проклятие монахинь», ожидаемая семейная драма «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь» и эксцентричная зомби-комедия из Тайваня «Вали отсюда».
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