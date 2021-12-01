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Онлайн-кинотеатр Okko будет работать бесплатно

1 декабря
2021 год

Новости кино >>
1 декабря 2021
Онлайн-кинотеатр Okko, который на протяжении 10 лет работал исключительно по платной модели, с 2022 года начнет работать бесплатно по рекламной модели, сообщил во время онлайн-презентации нового сезона генеральный директор медиасервиса Максим Евдокимов. Генеральный продюсер компании Джаник Файзиев рассказал о проектах, которые можно будет посмотреть.

Okko запускает рекламную модель показов
фото: Медиасервис Okko

«В этом году Okko отмечает десятилетие. Знаменательная дата вдохновляет на то, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть множество ярких побед. Но куда важнее то, что впереди. Я уверен, что запуск рекламной модели, партнерства с крупнейшими игроками медиаиндустрии, а также качественные собственные проекты для разной аудитории позволят Okko расти высокими темпами», — поделился Евдокимов.

Ключевым стратегическим партнером сервиса в 2022 году станет Первый канал, сотрудничество с которым Okko начал в текущем сезоне в рамках проектов «Собор» и «Мосгаз». На будущий сезон партнеры анонсировали продолжение сериала «Кастинг», который будет показан в онлайн-кинотеатре до телевизионной премьеры, масштабную историческую сагу о временах Бориса Годунова «Смута» и детектив о программе защиты свидетелей «Лица не раскрывать».

Из собственных оригинальных проектов Okko представил дебютный сериал Надежды Михалковой «Номинация» о внутренней кухне кино и отношениях внутри большой семьи, остросюжетный фильм-погоню «Откройте, полиция!» с Иваном Охлобыстиным и Артемом Быстровым, криминальную драму «Кунгур» и детективный триллер Кирилла Плетнева «Оффлайн» о невидимом приложении для покупки наркотиков с Никитой Ефремовым и Денисом Шведовым в главных ролях.

Okko запускает рекламную модель показов
фото: Фото со съемок сериала «Номинация»

Любителей посмеяться медиасервис порадует двумя проектами: «инфернальной» комедией от продюсера Сергей Сельянова «Экипаж 314» — сериал расскажет о буднях провинциальной полиции, и фильмом о рае и аде «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой. Также зрителей ждет второй сезон «Чикатило» и экранизация бестселлера Наринэ Абгарян «Манюня» — ретромелодрама о дружбе советских семей разных национальностей.

Okko запускает рекламную модель показов
фото: Фото со съемок сериала «Манюня»

Количество эксклюзивного контента для детей Okko увеличит за счет расширения партнерства со студией «Союзмультфильм». Так, в 2022 году сервис эксклюзивно покажет мультсериалы «Лудлвиль», «Умка», продолжение «Ну, погоди!» в 3D, а также полнометражную анимационную ленту «Суворов: Великое путешествие» и мультфильм «Золотой улей».

В качестве нового направления в 2022 году Okko запустит собственную линейку документального контента, первым проектом в которой станет фильм «Лида» об учредительнице фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве, созданный в сотрудничестве с Киностудией Горького. Его премьера состоится в Okko уже в этом году.
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фильмы
КунгурМанюняМосгаз. Дело № 8: ЗападняНоминацияНу, погоди!ОффлайнПредпоследняя инстанцияСоборСуворов: Великое путешествиеЧикатило

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