Онлайн-кинотеатр Okko будет работать бесплатно

Онлайн-кинотеатр Okko, который на протяжении 10 лет работал исключительно по платной модели, с 2022 года начнет работать бесплатно по рекламной модели, сообщил во время онлайн-презентации нового сезона генеральный директор медиасервиса Максим Евдокимов. Генеральный продюсер компании Джаник Файзиев рассказал о проектах, которые можно будет посмотреть.
фото: Медиасервис Okko
«В этом году Okko отмечает десятилетие. Знаменательная дата вдохновляет на то, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть множество ярких побед. Но куда важнее то, что впереди. Я уверен, что запуск рекламной модели, партнерства с крупнейшими игроками медиаиндустрии, а также качественные собственные проекты для разной аудитории позволят Okko расти высокими темпами», — поделился Евдокимов.
Ключевым стратегическим партнером сервиса в 2022 году станет Первый канал, сотрудничество с которым Okko начал в текущем сезоне в рамках проектов «Собор» и «Мосгаз». На будущий сезон партнеры анонсировали продолжение сериала «Кастинг», который будет показан в онлайн-кинотеатре до телевизионной премьеры, масштабную историческую сагу о временах Бориса Годунова «Смута» и детектив о программе защиты свидетелей «Лица не раскрывать».
Любителей посмеяться медиасервис порадует двумя проектами: «инфернальной» комедией от продюсера Сергей Сельянова«Экипаж 314» — сериал расскажет о буднях провинциальной полиции, и фильмом о рае и аде «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой. Также зрителей ждет второй сезон «Чикатило» и экранизация бестселлера Наринэ Абгарян «Манюня» — ретромелодрама о дружбе советских семей разных национальностей.
фото: Фото со съемок сериала «Манюня»
Количество эксклюзивного контента для детей Okko увеличит за счет расширения партнерства со студией «Союзмультфильм». Так, в 2022 году сервис эксклюзивно покажет мультсериалы «Лудлвиль», «Умка», продолжение «Ну, погоди!» в 3D, а также полнометражную анимационную ленту «Суворов: Великое путешествие» и мультфильм «Золотой улей».
В качестве нового направления в 2022 году Okko запустит собственную линейку документального контента, первым проектом в которой станет фильм «Лида» об учредительнице фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве, созданный в сотрудничестве с Киностудией Горького. Его премьера состоится в Okko уже в этом году.
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