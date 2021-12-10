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Сергей Бондарчук создаст документальный сериал про ММА

10 декабря
2021 год

Новости кино >>
10 декабря 2021
«Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва займется производством неигровых фильмов, сообщает пресс-служба студии.

«Документальное кино сейчас — это стремительно и очень своеобразно развивающаяся часть индустрии контента. Наша амбициозная задача — это создание суперсовременных документальных проектов на интересные и актуальные для зрителей темы с командами по всему миру», — говорят продюсеры Алексей Киселёв и Анастасия Корецкая.

Сергей Бондарчук создаст документальный сериал про ММА
фото: arena.ua

Первой ласточкой станет совместный с «НМГ Студией» документальный сериал о смешанных боевых искусствах, шоураннером которого заявлен Сергей Бондарчук. Релиз запланирован на 2022 год на онлайн-сервисе more.tv и в онлайн-кинотеатре Wink.

«Нам очень нравятся новые направления, в которых движется наша компания: например, документалистика. Сегодня в этой сфере появился практически новый язык повествования. И начинать с темы ММА очень интересно, ведь это по сути самый развивающийся и зрелищный вид спорта на данный момент, со своими героями, взлетами и падениями! Я и сам уже много лет слежу за событиями в этой сфере. И даже в кино — например, в картине "Воин" сыграл героя, связанного с темой ММА, а в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее" исполнял роль борца Александра Карелина. На ринге, в момент решающей схватки, часто ярче всего подсвечиваются человеческие конфликты и драмы, и я очень рад, что мне, наконец-то, представится возможность это показать. Мы в "Студии Видеопрокат" надеемся максимально раскрыть для зрителя тему современного ММА и показать ее с разных, порой совсем неожиданных сторон. Очень горим этим проектом», — рассказал продюсер Сергей Бондарчук.
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№ 1
Вера Микова   10.12.2021 - 01:46
беспощадное насилие с русским духом читать далее>>
Всего сообщений: 1
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