Закончились съемки мелодрамы «Медное колечко»

«Наш фильм о любви – сильной, настоящей, о чувстве, которому не страшны ни годы разлуки, ни чужие интриги. Всем героям этой истории предстоит пройти свой путь: кто-то преодолеет тяжелейшие испытания и станет сильнее, а кто-то, напротив, все потеряет», — говорит режиссер мини-сериала Александр Будённый.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету студентка медицинского института Вера и успешный спортсмен Роман влюбились друг в друга с первого взгляда. Их безоблачному счастью помешал влюбленный в героиню сын богатых родителей Пётр, который подстроил несчастный случай, и Роман после тяжелой травмы оказывается прикован к постели. Вера самоотверженно ухаживает за любимым. Она разрабатывает тренажер, чтобы помочь ему вновь научиться ходить. Пётр, притворившись другом Романа, ссорит героев на долгие годы — Роман, поверив в очередную ложь Петра, исчезает из жизни Веры. Спустя много лет они снова встретятся, но эта встреча повлечет за собой череду новых испытаний.
По словам Дмитрия Белякина, его «персонаж Роман — человек со стержнем, он пытается наладить свою жизнь, несмотря на страх и отчаяние. Знаете, у меня был друг, который из-за перелома позвоночника полгода был прикован к кровати, я навещал его, видел, каково это. В итоге он встал на ноги – это требует и воли, и усилий, и большого желания жить».
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