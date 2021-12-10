Закончились съемки мелодрамы «Медное колечко»

анонс

Сергей Бондарчук создаст документальный сериал про ММА

Откроет смотр режиссерская версия картины Ким Ки Дука «Растворяться», снятой им в Казахстане

Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» пройдет с 17 по 21 декабря

Медиасервис заключил пакетное соглашение с киностудией «Амурские волны»

Онлайн-кинотеатр Okko выпустит документальный фильм о Сергее Мавроди

9 декабря

Анна Мельникова окажется в «Оковах любви»

В сериале снимаются Никита Касьяненко, Владимир Ковтун, Алена Хмельницкая, Сергей Горобченко и другие артисты