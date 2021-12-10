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Закончились съемки мелодрамы «Медное колечко»

10 декабря
2021 год

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10 декабря 2021
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Медное колечко». Главные роли сыграли Александра Сизоненко и Дмитрий Белякин, а компанию им составили Руслан Корнеков, Юлия Амелькина, Влад Писаренко, Тамара Морозова и Светлана Зельбет, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

«Наш фильм о любви – сильной, настоящей, о чувстве, которому не страшны ни годы разлуки, ни чужие интриги. Всем героям этой истории предстоит пройти свой путь: кто-то преодолеет тяжелейшие испытания и станет сильнее, а кто-то, напротив, все потеряет», — говорит режиссер мини-сериала Александр Будённый.

Закончились съемки мелодрамы «Медное колечко»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету студентка медицинского института Вера и успешный спортсмен Роман влюбились друг в друга с первого взгляда. Их безоблачному счастью помешал влюбленный в героиню сын богатых родителей Пётр, который подстроил несчастный случай, и Роман после тяжелой травмы оказывается прикован к постели. Вера самоотверженно ухаживает за любимым. Она разрабатывает тренажер, чтобы помочь ему вновь научиться ходить. Пётр, притворившись другом Романа, ссорит героев на долгие годы — Роман, поверив в очередную ложь Петра, исчезает из жизни Веры. Спустя много лет они снова встретятся, но эта встреча повлечет за собой череду новых испытаний.

По словам Дмитрия Белякина, его «персонаж Роман — человек со стержнем, он пытается наладить свою жизнь, несмотря на страх и отчаяние. Знаете, у меня был друг, который из-за перелома позвоночника полгода был прикован к кровати, я навещал его, видел, каково это. В итоге он встал на ноги – это требует и воли, и усилий, и большого желания жить».
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Закончились съемки мелодрамы «Медное колечко» фотографии
Закончились съемки мелодрамы «Медное колечко» фотографии
Закончились съемки мелодрамы «Медное колечко» фотографии
Закончились съемки мелодрамы «Медное колечко» фотографии
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