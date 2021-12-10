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Фонд «Евримаж» поддержит спортивную драму «Крецул» с Никитой Волковым

10 декабря
2021 год

Новости кино >>
10 декабря 2021
Спортивная драма «Крецул» получит финансовые средства от Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ «Евримаж» (Eurimages). Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Metrafilms, совместно с Wish Media отвечающей за производство дебютной картины режиссера Александры Лихачёвой.

Фонд «Евримаж» поддержит спортивную драму «Крецул» с Никитой Волковым
фото: пресс-служба кинокомпании Metrafilms

Фильм посвящен событиям, произошедшим в жизни дзюдоиста Олега Крецула с 1997-го по 2001 год. Это не только история человека, потерявшего почти все и нашедшего в себе силы на преодоление страшных жизненных обстоятельств, но это еще и история дружбы, потому что без Виталия Глигора у Олега Крецула ничего бы не вышло. Тандем тренера Виталия Глигора и дзюдоиста Олега Крецула — самый титулованный в российской Паралимпийской сборной.

В образе Крецула предстанет Никита Волков, а Глигора сыграл Сергей Волков. Съемки фильма, премьера которого запланирована на следующий год, проходили в Республике Молдова, Турции и недавно завершились в Литве. Продюсерами ленты выступают Анна Шалашина и Артём Васильев, а литовским со-продюсером является Кестутис Драздаускас от компании Artbox. Олег Крецул и Виталий Глигор заявлены в качестве консультантов.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   10.12.2021 - 14:39
Ох как интересно читать далее>>
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Фонд «Евримаж» поддержит спортивную драму «Крецул» с Никитой Волковым фотографии
Фонд «Евримаж» поддержит спортивную драму «Крецул» с Никитой Волковым фотографии
Фонд «Евримаж» поддержит спортивную драму «Крецул» с Никитой Волковым фотографии
Фонд «Евримаж» поддержит спортивную драму «Крецул» с Никитой Волковым фотографии
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