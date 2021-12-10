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Сериал «Пять минут тишины. Симбирские морозы» стартует 13 декабря

10 декабря
2021 год

Новости кино >>
10 декабря 2021
На НТВ 13 декабря в 20.00 состоится премьера сериала «Пять минут тишины. Симбирские морозы». Согласно пресс-службе телеканала, Игорь Лифанов и Роман Курцын вернутся к полюбившимся героям, а компанию им составили Олег Андреев, Александр Кудренко, Дмитрий Мальцев, Никита Дубровина, Алексей Нилов, Никита Транцеев, Ольга Филиппова, Анна Миклош и Майя Вознессенская.

Сериал «Пять минут тишины. Симбирские морозы» стартует 13 декабря
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету в Ульяновск пришло тепло, а в отряде 99-06 торжественный день: после зимнего подвига на хлебозаводе все герои получают долгожданное повышение. В воздухе витает любовь: Гиреев с Зоей уже живут вместе, а Грек с Юлей переживают самый романтичный этап отношений. Но вскоре в жизнь Юли возвращается человек из ее прошлого, и Грек начинает чувствовать себя лишним. Зоя узнает, что незадолго до смерти Мусоргский заказал на ее завод некий груз, и это открытие едва не стоит ей жизни. Городу вновь грозит опасность, но теперь герои не знают, кто он — этот таинственный враг. В попытках вычислить его, они получают все больше подтверждений тому, что на стороне выступает их новая коллега и недавняя спасительница.

«Это сериал про самую благородную, честную и искреннюю профессию - спасатель! И это не просто высокие слова, это профессия, где на первый план выходят самоотверженность и жертвенность ради жизни и здоровья другого человека. Проект про непростую профессию и про простых людей, которые делают эту сложнейшую работу, преодолевая свои и чужие человеческие слабости и пороки, преодолевая силы природы и техногенные сбои. Да, я актер, но съемки этого сериала трудоемкий, приближенный к жизни процесс, поэтому, когда ты идешь на дно ледяной проруби вместе с машиной, или в полной амуниции пожарного, которая больше тебя весит, входишь в огонь, или, когда на скорости летишь на УАЗе "Патриот" на вызов, или висишь на альпинистском снаряжении на отвесной скале, на своей шкуре ощущаешь, что чувствуют эти люди, по-настоящему спасая и рискуя. Ты на страховке и в любой момент можешь сказать "стоп". Там нет. И, конечно, это придает тебе правильных и хороших, возвышенных эмоций сопричастности к делу, опять же, встречаясь и общаясь с настоящими спасателями, которые по-доброму и снисходительно помогают и подсказывают нам, и чуть видна их гордость и уважение, что снимают про них. И, конечно, наша команда вся под названием "Пять минут тишины", где все от мала до велика с первой минуты прониклись этой увлекательной и нужной историей», — делится Олег Андреев.



Рабочие будни тоже не дают героям заскучать, ведь с уходом холодов и гололеда количество ЧП в городе не сокращается. Спасение повисшего на проводах ЛЭП раненого кайтера; помощь жениху и невесте, чья любовная лодка перевернулась во время речной прогулки; поиски влюбленного парня, заблудившегося в подземном коллекторе – это лишь часть подвигов, которые героям предстоит совершить в новом сезоне.
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Сериал «Пять минут тишины. Симбирские морозы» стартует 13 декабря фотографии
Сериал «Пять минут тишины. Симбирские морозы» стартует 13 декабря фотографии
Сериал «Пять минут тишины. Симбирские морозы» стартует 13 декабря фотографии
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