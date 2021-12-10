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«Кровавая барыня» отправится в Японию, а мультфильм «Огонёк-Огниво» покажут в Индии

10 декабря
2021 год

Новости кино >>
10 декабря 2021
«Кровавую барыню» продали для показа в Японии, в Индии заинтересовались мультфильмом «Огонёк-Огниво», а в Китае и Вьетнаме ждут новых выпусков «Ну, погоди!». Об этом стало известно после подведения итогов азиатского телевизионного форума Asia TV Forum & Market Online+, где российские компании провели несколько десятков встреч с представителями Китая, Индии, Южной Кореи, Японии, Вьетнама, Тайваня, Бангладеша, Таиланда, Сингапура, Малайзии и других стран. Всего в рамках стенда Russian Content Worldwide, организованного Роскино при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино, а также самостоятельными участниками российской киноиндустрии, было представлено более 70 проектов разного формата, уточняет пресс-служба компании.

«Кровавая барыня» отправится в Японию, а мультфильм «Огонёк-Огниво» покажут в Индии
фото: пресс-служба Роскино

По словам генерального директора Роскино Евгении Марковой, «несмотря на то, что в ТОП-3 стран по закупкам российского контента входят Китай, Южная Корея и Малайзия, мы наблюдаем увеличение спроса на российские фильмы, сериалы и анимацию со стороны Японии, Сингапура, Индии и других стран азиатского региона».

На виртуальном стенде Russian Content Worldwide были представлены All Media, Арт Пикчерс Дистрибьюшн, Amex Media, «Цифровое телевидение», «Совтелеэкспорт», Russian World Vision, «Газпром-медиа. Развлекательное телевидение», Igmar, «Один-Медиа», Star Media, «Пятый канал», «Спутник Восток Продакшн», «Союзмультфильм», «Паровоз» и Wizart Animation. Также Россию на ATF представили телеканал НТВ, телекомпания «Первый ТВЧ» и анимационные студии «Мельница» и Animaccord.

«Кровавая барыня» отправится в Японию, а мультфильм «Огонёк-Огниво» покажут в Индии
фото: кадр из сериала «Кровавая барыня»

Компания All Media на данный момент обсуждает потенциальную сделку с закупщиками из Индии. Наибольший интерес азиатских партнеров вызвали анимация, фэнтези, боевики, триллеры и хорроры. По завершении рынка All Media активно продолжает вести переговоры. Официальный дистрибьютор контента ВГТРК «Совтелеэкспорт» договорился о продаже исторического триллера «Кровавая барыня» на территорию Японии, а одна из японских VOD платформ выразила желание лицензировать цифровые права на «Софию» и «Годунова». На официальной стадии находятся переговоры по продаже прав на документальный фильм «Салют-7» с японским телеканалом, проданы права на показ передачи «Полигон» китайскому телеканалу Weapon Technology Channel (CCTV), а в ближайшее время завершится сделка по лицензированию программы «Голубой огонёк» в Китае, где зрители отмечают Новый год с российской передачей уже 13 лет. В общей сложности «Совтелеэкспорт» провел 15 встреч с представителями компаний из Тайвани, Бангладеша, Китая, Таиланда, Японии и Индии. Наибольшим интересом пользовались «Земля Эльзы» и «Сын».

Компания Russian World Vision (RWV) получила предложения по военной драме «Мария. Спасти Москву» на территорию Японии и Южной Кореи. Также ведутся переговоры с закупщиками из Индии на покупку прав анимационного фильма «Огонёк-Огниво», а триллер «Домой!» заинтересовал китайских дистрибуторов. Наибольший интерес среди проектов компании Арт Пикчерз Дистрибьюшн вызвали «Кухня. Война за отель», «Сержант», пятый сезон «Ивановых-Ивановых» и «Жена олигарха». Переговоры велись с байерами из Китая, Индии, Вьетнама, республики Корея, Сингапура и Тайваня. В Star Media рассказали, что находятся на финальной стадии переговоров о новой закупке китайским телеканалом CCTV пакета документальных проектов. Также ведется обсуждение каталога компании с несколькими каналами и ОТТ-площадками Сингапура, Австралии, Новой Зеландии, Словакии, Швеции, США, стран Ближнего Востока.


Продукция «Союзмультфильма» также пользовалась большим спросом. Были проведены встречи с байерами из Китая, Индонезии, Вьетнама, Тайваня и Англии, по итогам которых достигнуты предварительные договоренности. В Поднебесной особенно заинтересовались музыкальным сериалом для дошкольников «Енотки», в Тайване обратили внимание на формат edutainment — образовательно-развлекательный контент, представленный в каталоге студии «Пластилинками» и «Монсиками». В Китае и Вьетнаме очень ждут новых выпусков «Ну, погоди!», поскольку в этих странах знаменитый мультсериал был популярен в советское время.

Студия Wizart Animation провела переговоры с представителями телевизионных каналов и стриминговых платформ из Китая, Сингапура, Ливана, Тайваня, Вьетнама и других стран азиатского региона. После того, как анимационный сериал «Хранители чудес» возглавил рейтинг китайского стримингового сервиса iQIYI в разделе «для детей» и вошел в топ-15 самых просматриваемых программ сервиса, особый интерес азиатских закупщиков вызвали новые проекты Wizart Animation, которые находятся в стадии производства: комедийный сериал «Огнеботы Тина» и познавательный сериал для малышей «Рюкзачок». В ходе переговоров китайские партнеры выразили заинтересованность в копродукции анимационных проектов студии. «Паровоз» представил для копродукции разработку мультсериала «Космопорт». Студия ведет переговоры о сотрудничестве с крупными азиатскими платформами.
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ГодуновЖена олигархаЗемля ЭльзыИвановы-ИвановыКровавая барыняКухня. Война за отельМария. Спасти МосквуМонсикиНу, погоди!Огонёк-ОгнивоСержантСофияСын

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