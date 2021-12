Чудо-женщина покорит сердца геймеров

По комиксам DC про Чудо-женщину сделают видеоигру. Анонс экшна с открытым миром состоялся на церемонии вручения наград игрового «Оскара» — The Game Awards 2021 За разработку игры отвечает студия Monolith Productions, получившая известность благодаря сериям F.E.A.R и Middle-earth: Shadow of Mordor. Одна из фишек последней — система Nemesis, процедурно создающая уникальных врагов и сюжетные события, — будет задействована и в истории про Чудо-женщину.Геймеров ожидает оригинальная история про объединение семьи амазонок Дианы из Фемискиры и людей из современного мира. Будет ли главная героиня говорить голосом Галь Гадот , пока неизвестно. О дате релиза Wonder Woman также нет никакой информации.Кроме того, на шоу показали геймплейный трейлер кооперативного приключенческого экшена Suicide Squad: Kill the Justice League , в котором можно увидеть всех антигероев из « Отряда самоубийц »: Харли Квинн, Дэдшота, Капитана Бумеранга и Короля Акул, а в качестве антагониста в ролике выступает Флэш. Игра выйдет в 2022 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S.