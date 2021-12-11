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Прокуратура добилась обвинительного приговора для главы студии, создавшей «Истребителя демонов»

11 декабря
2021 год

Новости кино >>
11 декабря 2021
Токийский суд вынес окончательный вердикт по делу президента студии ufotable Хикару Кондо, обвиняемом в уклонении от уплаты налогов на сумму 138 миллионов иен ($1,25 миллиона).

Прокуратура добилась обвинительного приговора для главы студии, создавшей «Истребителя демонов»

Кондо приговорен к 20 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на три года: если в течение этого срока бизнесмен воздержится от противоправных действий, то сможет избежать близкого знакомства с пенитенциарным учреждением. Веб-сайт студии подтвердил информацию о вердикте, сопроводив ее извинениями перед фанатами и заверением отныне действовать в рамках закона.

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Предварительное слушание по делу Кондо началось в середине сентября: выслушав сторону обвинения, глава студии признался в манипуляциях при заполнении налоговой декларации и отметил, что погасил вышеуказанный долг до начала судебного разбирательства. Суд отметил, что супруга Кондо, работающая в студии бухгалтером, выразила нежелание мухлевать с отчетностью, что указывает на преднамеренность махинаций.

Прокуратура добилась обвинительного приговора для главы студии, создавшей «Истребителя демонов»

Компания ufotable была основана Кондо в 2000 году, однако на пик популярности вышла совсем недавно, взявшись за экранизацию манги «Истребитель демонов». Сериал буквально за год ворвался в список самых популярных сёнэн-аниме, а полнометражное продолжение с подзаголовком «Поезд “Бесконечный”» стало самым кассовым фильмом 2020 года.

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Помимо производства аниме компания занимается продажей мерчендайза по другим аниме-франшизам, а также владеет серией кафе с дистрибуцией тематической продукции.
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Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Клинок, рассекающий демонов

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Прокуратура добилась обвинительного приговора для главы студии, создавшей «Истребителя демонов» фотографии
Прокуратура добилась обвинительного приговора для главы студии, создавшей «Истребителя демонов» фотографии
Прокуратура добилась обвинительного приговора для главы студии, создавшей «Истребителя демонов» фотографии
Прокуратура добилась обвинительного приговора для главы студии, создавшей «Истребителя демонов» фотографии
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