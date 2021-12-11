Прокуратура добилась обвинительного приговора для главы студии, создавшей «Истребителя демонов»

Токийский суд вынес окончательный вердикт по делу президента студии ufotable Хикару Кондо
, обвиняемом в уклонении от уплаты налогов на сумму 138 миллионов иен ($1,25 миллиона).
Кондо приговорен к 20 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на три года: если в течение этого срока бизнесмен воздержится от противоправных действий, то сможет избежать близкого знакомства с пенитенциарным учреждением. Веб-сайт студии подтвердил информацию о вердикте, сопроводив ее извинениями перед фанатами и заверением отныне действовать в рамках закона.
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Предварительное слушание по делу Кондо началось в середине сентября: выслушав сторону обвинения, глава студии признался в манипуляциях при заполнении налоговой декларации и отметил, что погасил вышеуказанный долг до начала судебного разбирательства. Суд отметил, что супруга Кондо, работающая в студии бухгалтером, выразила нежелание мухлевать с отчетностью, что указывает на преднамеренность махинаций.
Компания ufotable была основана Кондо в 2000 году, однако на пик популярности вышла совсем недавно, взявшись за экранизацию манги «Истребитель демонов»
. Сериал буквально за год ворвался в список самых популярных сёнэн
-аниме, а полнометражное продолжение с подзаголовком «Поезд “Бесконечный”»
стало самым кассовым фильмом 2020 года.
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Помимо производства аниме компания занимается продажей мерчендайза по другим аниме-франшизам, а также владеет серией кафе с дистрибуцией тематической продукции.
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