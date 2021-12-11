«Морозко» откроет ретроспективу сказок Александра Роу в восьми городах России

В декабре во всех городах сети «КАРО» стартует проект #КИНОСКАЗКИ РОУ, который представляет собой прокат классических сказок Александра Роу на кинотеатральных экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре, Сургуте и Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Киностудии Горького.
фото: пресс-служба Киностудии Горького
«Александр Роу — режиссер-сказочник эпохального масштаба. Каждая лента, вошедшая в репертуар серии показов, является важным историческим наследием всего постсоветского пространства. Я горжусь тем, что в результате сотрудничества нашего проекта КАРО.Арт и Киностудии им. Горького, у зрителей появится уникальная возможность посмотреть эти фильмы на большом экране с родителями, бабушками, дедушками и погрузиться в мир детства на время сеанса, а также представить шедевры Роу подрастающему поколению», — отмечает вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров «КАРО» Майя Манерова.
Ретроспектива, которая откроется 23 декабря «Морозко», продлится до апреля 2022 года в рамках специального проекта КАРО.Арт, фильмы предоставлены Киностудией им М. Горького. Билеты уже в продаже на сайте КАРО. В Москве зарядиться новогодним настроением от сказочных миров Александра Роу можно будет уже на первых предпрокатных сеансах в киноцентре «Октябрь» в премьерном зале. 19 декабря состоится показ картины «Морозко», которую зрителям представит историк кино Наталья Рябчикова. А 25 декабря можно будет провести совместно с журналистом Евгением Жариновым «Вечера на хуторе близ Диканьки».
«Главный отечественный киносказочник Александр Роу был воплощением духа Киностудии им. М Горького. Новатор в области детского кинематографа мирового уровня. Например, своими экспериментами со спецэффектами он поражал воображение лучших специалистов своего времени в этой сфере В его фильмах невероятные костюмы, которые сохранились на киностудии. И мы с удовольствием показываем их зрителям, скоро они станут частью нового музея истории кино на Киностудии им. М. Горького в Москве. У Роу мгновенно узнаваемый стиль и киноязык. Фразы из любимых с детства сказок живут в народном языке. Увидеть их на большом экране, особенно "Морозко" в преддверии Нового года, это настоящий подарок мечты», – говорит генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащёва.
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