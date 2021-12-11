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Кожаное лицо начнет охоту на игроков

11 декабря
2021 год

Новости кино >>
11 декабря 2021
На церемонии вручения наград The Game Awards 2021 был представлен трейлер нового асимметричного многопользовательского хоррора студии Gun Interactive, основанного на популярной киносерии. На игроков теперь будет охотиться Кожаное лицо из фильма ужасов Тоуба Хупера «Техасская резня бензопилой», вышедшего в 1974 году.



Как и в предыдущей игре разработчиков Friday the 13th: The Game, в The Texas Chainsaw Massacre геймерам представится шанс стать самим антагонистом, от которого нужно спасаться другим участникам игровой сессии.

Хоррор выпустит на ПК, PS5, Xbox Series X и S издательство Sumo Nottingham, однако дату релиза пока не озвучили.


На шоу состоялись анонсы и других, более ожидаемых игр в пугающем жанре. Сэм Лейк рассказал о том, что в 2023-м выйдет Alan Wake 2, первый хоррор с элементами выживания в истории студии Remedy Entertainment. А создатель культовой серии Silent Hill Кейитиро Тояма вовсю корпит над приключенческим экшеном с элементами хоррора Slitterhead, музыку к которому пишет выдающийся композитор Акира Ямаока.
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