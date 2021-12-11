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Telltale Games превратит сериал «Пространство» в игру

11 декабря
2021 год

Новости кино >>
11 декабря 2021
Звезда «Пространства» Кара Джи, воплотившая образ Камины Драммер, в рамках церемонии вручения наград The Game Awards 2021 анонсировала игровую адаптацию популярного фантастического сериала.



За разработку эпизодического приключения The Expanse отвечает восставшая из пепла студия Telltale Games, ответственная за такие шедевры, как The Walking Dead и The Wolf Among Us. В создании игры примет участие Deck Nine Games, на данный момент отвечающая за серию Life is Strange.

Выходцы из Telltale, основавшие студию Dramatic Labs, представили на мероприятии известного игрового журналиста и телеведущего Джеффа Кили приключение от третьего лица Star Trek: Resurgence, вдохновленное вселенной «Звёздного пути». События игры с возможностью выбора сложных решений развернутся после финала «Следующего поколения». В кадре можно увидеть мистера Спока с лицом Леонарда Нимоя, а играть предстоит за офицера Джару Райдек и бригадира инженерной команды Картера Диаза, раскрывающих «зловещую тайну с участием двух инопланетных цивилизаций на грани войны». Релиз на ПК (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S намечен на весну 2022 года.



Lucasfilm Games и Quantic Dream показали зрелищный трейлер нелинейного приключенческого экшена Star Wars Eclipse, чье действие развернется в эпоху расцвета Республики, когда джедаи были у всех на слуху. Игрокам обещают сразу несколько протагонистов и интересную историю, где у каждого героя свой путь.

Студия Daedalic Entertainment и издательство Nacon порадовали свежим роликом приключенческого стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum, в котором геймеры возьмут под управление Голлума из «Властелина колец». Игру обещают выпустить осенью 2022 года на ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch.


Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали не только о «Матрице: Воскрешении», но и о технической демоверсии The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, позволяющей оценить возможности нового игрового движка на PS5, Xbox Series X и S. Все обладатели этих дефицитных консолей могут увидеть на экране Нео и Тринити, поиграть в рельсовый шутер и пройтись в духе симулятора ходьбы по городу.

На церемонии, где царила атмосфера мультсериала «Аркейн» и игры Halo Infinite, также были показаны трейлеры сериала «Хало» и сиквела «Соника в кино», который представил Джим Керри. Среди гостей были замечены Джанкарло Эспозито, Эшли Бёрч, Эшли Джонсон, Джефф Голдблюм («Найди меня в "Рейде"»!), Элла Балинска, Поллианна Макинтош, Гильермо Дель Торо, Уилл Арнетт, Хидэо Кодзима, Нил Дракманн и Лора Бейли. Мэгги Робертсон, подарившая свой голос леди Димитреску в хорроре Resident Evil Village, получила награду за лучшую актерскую работу. Игрой года признан кооперативный приключенческий платформер It Takes Two, чей разработчик Юсеф Фарес прославился в свое время тем, что послал по известному адресу «Оскар».
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