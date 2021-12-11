Telltale Games превратит сериал «Пространство» в игру

Звезда «Пространства» Кара Джи, воплотившая образ Камины Драммер, в рамках церемонии вручения наград The Game Awards 2021 анонсировала игровую адаптацию популярного фантастического сериала.
За разработку эпизодического приключения The Expanse отвечает восставшая из пепла студия Telltale Games, ответственная за такие шедевры, как The Walking Dead и The Wolf Among Us. В создании игры примет участие Deck Nine Games, на данный момент отвечающая за серию Life is Strange.
Выходцы из Telltale, основавшие студию Dramatic Labs, представили на мероприятии известного игрового журналиста и телеведущего Джеффа Кили приключение от третьего лица Star Trek: Resurgence, вдохновленное вселенной «Звёздного пути». События игры с возможностью выбора сложных решений развернутся после финала «Следующего поколения». В кадре можно увидеть мистера Спока с лицом Леонарда Нимоя, а играть предстоит за офицера Джару Райдек и бригадира инженерной команды Картера Диаза, раскрывающих «зловещую тайну с участием двух инопланетных цивилизаций на грани войны». Релиз на ПК (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S намечен на весну 2022 года.
Lucasfilm Games и Quantic Dream показали зрелищный трейлер нелинейного приключенческого экшена Star Wars Eclipse, чье действие развернется в эпоху расцвета Республики, когда джедаи были у всех на слуху. Игрокам обещают сразу несколько протагонистов и интересную историю, где у каждого героя свой путь.
Студия Daedalic Entertainment и издательство Nacon порадовали свежим роликом приключенческого стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum, в котором геймеры возьмут под управление Голлума из «Властелина колец». Игру обещают выпустить осенью 2022 года на ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch.
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