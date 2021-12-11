Фильмы «Остров», «Расторгуев» и «Робот, я люблю тебя?» получили «Лавровую ветвь»

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Прокат классических фильмов мастера стартует 23 декабря и продлится до апреля 2022 года

11 декабря

Прокуратура добилась обвинительного приговора для главы студии, создавшей «Истребителя демонов»

Дело об уклонении от уплаты налогов, наконец, можно закрыть