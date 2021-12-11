Фильмы «Остров», «Расторгуев» и «Робот, я люблю тебя?» получили «Лавровую ветвь»

Лучшим документальным кинофильмом ХХII «Лавровой ветви» признан «Остров» Светланы Родиной и Лорана Ступа. Имена победителей опубликованы на сайте национальной премии
.
Среди арт-фильмов победу одержал «Расторгуев
» Евгении Останиной. Лента Веры Кричевской F@ck this job
отмечена наградой в категории «Лучший телефильм». В номинации «Лучший научно-популярный, просветительский фильм (имени Льва Николаева
)» премию получила картина Юлии Киселёвой
«Робот, я люблю тебя?
». За дебют отметили «Лыжню» Никиты Сташкевича.
Премию за вклад в неигровое кино получил известный режиссер-документалист Виктор Косаковский
. Виталий Манский
вручил постановщику статуэтку еще в середине ноября на одной из станций Берлинского метрополитена.
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