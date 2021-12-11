Дочь поймала Дермота Малруни за поцелуем со своей одноклассницей в отрывке из комедии «Очень плохой папочка»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент комедии «Очень плохой папочка
» режиссёра Прартаны Мохан
. В нём главные герои выясняют отношения в лифте.
Эмма обожает отца и мечтает провести с ним Рождество. Что делать, если его окрутила ее одноклассница, та еще стерва, которая десять лет назад отбила у Эммы парня на выпускном? Конечно, сражаться – любой ценой избавиться от негодяйки и провести праздник в семейном кругу. Война за сердце мужчины начинается. Кто-то будет очень плохим в этом году.
Главные роли в фильме сыграли Дермот Малруни
, Хэйли Оррантия, Джанел Пэрриш, Эмили Модафф, Мирелли Тейлор, Майкл Найзу, Тимоти Халл
и другие.
Цифровой релиз картины «Очень плохой папочка
» в России состоится 17 декабря 2021 года.
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