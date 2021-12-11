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Дочь поймала Дермота Малруни за поцелуем со своей одноклассницей в отрывке из комедии «Очень плохой папочка»

11 декабря
2021 год

Новости кино >>
11 декабря 2021
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент комедии «Очень плохой папочка» режиссёра Прартаны Мохан. В нём главные герои выясняют отношения в лифте.


Эмма обожает отца и мечтает провести с ним Рождество. Что делать, если его окрутила ее одноклассница, та еще стерва, которая десять лет назад отбила у Эммы парня на выпускном? Конечно, сражаться – любой ценой избавиться от негодяйки и провести праздник в семейном кругу. Война за сердце мужчины начинается. Кто-то будет очень плохим в этом году.

Главные роли в фильме сыграли Дермот Малруни, Хэйли Оррантия, Джанел Пэрриш, Эмили Модафф, Мирелли Тейлор, Майкл Найзу, Тимоти Халл и другие.

Цифровой релиз картины «Очень плохой папочка» в России состоится 17 декабря 2021 года.
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Дермот Малруни
фильмы
Очень плохой папочка

фотографии >>
Дочь поймала Дермота Малруни за поцелуем со своей одноклассницей в отрывке из комедии «Очень плохой папочка» фотографии
Дочь поймала Дермота Малруни за поцелуем со своей одноклассницей в отрывке из комедии «Очень плохой папочка» фотографии
Дочь поймала Дермота Малруни за поцелуем со своей одноклассницей в отрывке из комедии «Очень плохой папочка» фотографии
Дочь поймала Дермота Малруни за поцелуем со своей одноклассницей в отрывке из комедии «Очень плохой папочка» фотографии
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