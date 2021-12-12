«Элементарно, Ватсон!»: исполнилось 80 лет со дня рождения Виталия Соломина

Сегодня, 12 декабря, исполнилось 80 лет со дня рождения младшего брата Юрия Соломина
, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, популярного советского и российского актера театра и кино, режиссера, сценариста, театрального деятеля и литературного чтеца Виталия Соломина
, памятного зрителям по роли доктора Ватсона.
Виталий Мефодьевич
родился в Чите 12 декабря 1941 года в семье профессиональных музыкантов. С детства увлекался музыкой, под руководством родителей занимался игрой на фортепиано. В 1959-м поступил в театральное училище имени М.С. Щепкина, где занимался в классе Николая Анненкова
. Его педагогом на все время учёбы стал Борис Казанский
. На одном курсе с ним учились Олег Даль
, Михаил Кононов
и Виктор Павлов
. Начиная со второго курса начинающего актера стали приглашать принимать участие в постановках Малого театра
, в чью труппу был принят в 1963-м по окончании училища.
На сцене Малого исполнил множество центральных ролей классического репертуара. Был актером театра имени Моссовета
и «Сферы
». В 1989-м поставил спектакль «Западня для одинокого мужчины» в экспериментальном театре «Детектив». После смены руководства вернулся в Малый театр и поставил спектакли «Дикарка» и «Дядя Ваня». В 1997-м поставил мюзикл по комедии Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского
». Последняя по времени работа в Малом театре — постановка знаменитой чеховской пьесы «Иванов», в которой артист исполнил титульную роль. Выступил режиссером ряда антрепризных спектаклей, включая «Сирену и Викторию» Александра Галина
и «Биографию» Макса Фриша.
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В кино дебютировал в 1963-м, воплотив эпизодических персонажей в картинах «Мне двадцать лет
», «Первый троллейбус
» и «Улица Ньютона, дом 1
». Первым фильмом, в котором актёр сыграл главную роль, стала «Старшая сестра
». Затем последовал фильм «Женщины
», в котором Виталий сыграл Женю. Большой успех и зрительскую любовь принесли Соломину картины «Летучая мышь
», «Сильва
», «Сибириада
», «Даурия
», «Искренне Ваш
», «Зимняя вишня
» и серия кинофильмов Игоря Масленникова
про Шерлока Холмса и доктора Ватсона
. В 1995-м принял участие документальной ленте «Интервью с Гитлером», а годом ранее попробовал себя в качестве кинорежиссёра, сняв полнометражную «Охоту
» по своему сценарию. Всего за свою жизнь успел сыграть более 70 ролей в кино и на телевидении.
Был женат на актрисах Наталье Рудной
и Марии Леонидовой
. Обладатель нескольких престижных наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «ТЭФИ» за роль в фильме «Пан или пропал
». Вечером 23 апреля 2002-го Виталий Соломин был занят в спектакле «Свадьба Кречинского». Во время первого акта актёру внезапно стало плохо. Позже выяснилось, что у него произошёл ишемический инсульт. Больше месяца Виталий Мефодьевич пролежал в больнице имени Склифосовского, где и скончался 27 мая. Прощание с актером состоялось в Малом театре, а похоронили его на Ваганьковском кладбище.
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