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«Элементарно, Ватсон!»: исполнилось 80 лет со дня рождения Виталия Соломина

12 декабря
2021 год

Новости кино >>
12 декабря 2021
Сегодня, 12 декабря, исполнилось 80 лет со дня рождения младшего брата Юрия Соломина, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, популярного советского и российского актера театра и кино, режиссера, сценариста, театрального деятеля и литературного чтеца Виталия Соломина, памятного зрителям по роли доктора Ватсона.

«Элементарно, Ватсон!»: исполнилось 80 лет со дня рождения Виталия Соломина
фото: eg.ru

Виталий Мефодьевич родился в Чите 12 декабря 1941 года в семье профессиональных музыкантов. С детства увлекался музыкой, под руководством родителей занимался игрой на фортепиано. В 1959-м поступил в театральное училище имени М.С. Щепкина, где занимался в классе Николая Анненкова. Его педагогом на все время учёбы стал Борис Казанский. На одном курсе с ним учились Олег Даль, Михаил Кононов и Виктор Павлов. Начиная со второго курса начинающего актера стали приглашать принимать участие в постановках Малого театра, в чью труппу был принят в 1963-м по окончании училища.

На сцене Малого исполнил множество центральных ролей классического репертуара. Был актером театра имени Моссовета и «Сферы». В 1989-м поставил спектакль «Западня для одинокого мужчины» в экспериментальном театре «Детектив». После смены руководства вернулся в Малый театр и поставил спектакли «Дикарка» и «Дядя Ваня». В 1997-м поставил мюзикл по комедии Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». Последняя по времени работа в Малом театре — постановка знаменитой чеховской пьесы «Иванов», в которой артист исполнил титульную роль. Выступил режиссером ряда антрепризных спектаклей, включая «Сирену и Викторию» Александра Галина и «Биографию» Макса Фриша.

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В кино дебютировал в 1963-м, воплотив эпизодических персонажей в картинах «Мне двадцать лет», «Первый троллейбус» и «Улица Ньютона, дом 1». Первым фильмом, в котором актёр сыграл главную роль, стала «Старшая сестра». Затем последовал фильм «Женщины», в котором Виталий сыграл Женю. Большой успех и зрительскую любовь принесли Соломину картины «Летучая мышь», «Сильва», «Сибириада», «Даурия», «Искренне Ваш», «Зимняя вишня» и серия кинофильмов Игоря Масленникова про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В 1995-м принял участие документальной ленте «Интервью с Гитлером», а годом ранее попробовал себя в качестве кинорежиссёра, сняв полнометражную «Охоту» по своему сценарию. Всего за свою жизнь успел сыграть более 70 ролей в кино и на телевидении.

Был женат на актрисах Наталье Рудной и Марии Леонидовой. Обладатель нескольких престижных наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «ТЭФИ» за роль в фильме «Пан или пропал». Вечером 23 апреля 2002-го Виталий Соломин был занят в спектакле «Свадьба Кречинского». Во время первого акта актёру внезапно стало плохо. Позже выяснилось, что у него произошёл ишемический инсульт. Больше месяца Виталий Мефодьевич пролежал в больнице имени Склифосовского, где и скончался 27 мая. Прощание с актером состоялось в Малом театре, а похоронили его на Ваганьковском кладбище.
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