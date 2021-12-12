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Драма Ясмилы Жбанич «Куда ты идёшь, Аида?» удостоена европейского «Оскара» за фильм года

12 декабря
2021 год

Новости кино >>
12 декабря 2021
Боснийскую драму Ясмилы Жбанич «Куда ты идёшь, Аида?» признали фильмом года на 34-й церемонии вручения наград Европейской киноакадемии. Саму постановщицу отметили за режиссуру, а исполнительница главной роли Ясна Джуричич получила статуэтку за выдающийся женский образ. Соперниками ленты в главной категории выступили «Купе номер шесть», «Отец», «Рука Бога» и «Титан». Список лауреатов опубликован на сайте премии.

Драма Ясмилы Жбанич «Куда ты идёшь, Аида?» удостоена европейского «Оскара» за фильм года
фото: кадр из фильма «Куда ты идёшь, Аида?»

За лучшую мужскую роль наградили Энтони Хопкинса за «Отца», которому также достался приз за сценарий Флориана Зеллера и Кристофера Хэмптона. Российской ленте «Разжимая кулаки» вручили награду за монтаж.

Датский «Побег» отмечен тремя европейскими «Оскарами» — в номинациях «Лучшая анимация», «Лучший документальный фильм» и «Зрительский выбор учащихся киношкол и университетов Европы». Открытием года стала «Девушка, подающая надежды» Эмеральд Феннелл.
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