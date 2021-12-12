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Флоренс Пью и Рами Малек сыграют в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана

12 декабря
2021 год

Новости кино >>
12 декабря 2021
Флоренс Пью, Рами Малек и Бенни Сэфди присоединились к новому фильму Кристофера Нолана «Оппенгеймер», уверяет THR.


Ранее в картину записались Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший и Мэтт Дэймон. Бюджет фильма составит 100 миллионов долларов. Оператором выступит Хойте Ван Хойтема. Сценарием занимается сам Нолан. Прокат намечен на июль 2023 года.

В основу исторической картины ляжет книга Кая Бирда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера». Она расскажет о физике-теоретике, работавшем над созданием атомной бомбы в годы Второй мировой войны. Пью достался образ Джин Тэтлок, участницы Коммунистической партии США и любовницы Оппенгеймера. Малек предстанет в качестве ученого, чье имя пока не раскрывается. Сэфди сыграет венгерского ученого Эдварда Теллера, отца первой водородной бомбы и участника проекта «Манхэттен».
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№ 1
Вячеслав Щербин   12.12.2021 - 13:10
Опять этот вездесущий Малек. Я уж было обрадовался. Фильм про интересного человека. Снимать будет Нолан. В касте Киллиан Мёрфи, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший. Я уже приготовился ждать в предвкушении.... читать далее>>
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