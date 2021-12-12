Флоренс Пью и Рами Малек сыграют в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана

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12 декабря

Драма Ясмилы Жбанич «Куда ты идёшь, Аида?» удостоена европейского «Оскара» за фильм года

Саму постановщицу на церемонии вручения наград EFA отметили за режиссуру, а Ясна Джуричич, сыгравшая в фильме, получила статуэтку за женскую роль