Флоренс Пью и Рами Малек сыграют в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана

Флоренс Пью
, Рами Малек
и Бенни Сэфди
присоединились к новому фильму Кристофера Нолана
«Оппенгеймер», уверяет THR
.
Ранее в картину записались Киллиан Мёрфи
, Эмили Блант
, Роберт Дауни-младший
и Мэтт Дэймон
. Бюджет фильма составит 100 миллионов долларов. Оператором выступит Хойте Ван Хойтема
. Сценарием занимается сам Нолан. Прокат намечен на июль 2023 года.
В основу исторической картины ляжет книга Кая Бирда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера». Она расскажет о физике-теоретике, работавшем над созданием атомной бомбы в годы Второй мировой войны. Пью достался образ Джин Тэтлок, участницы Коммунистической партии США и любовницы Оппенгеймера. Малек предстанет в качестве ученого, чье имя пока не раскрывается. Сэфди сыграет венгерского ученого Эдварда Теллера, отца первой водородной бомбы и участника проекта «Манхэттен».
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