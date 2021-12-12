Марк Хэмилл, Карла Гуджино и Фрэнк Лангелла станут свидетелями «Падения дома Ашеров»

Фрэнк Лангелла
, Марк Хэмилл
, Карла Гуджино
и Мэри Макдоннелл
сыграют в восьмисерийной адаптации классического рассказа Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров
». Постановку сериала Netflix доверит Майку Флэнегану
и Майклу Фимоньяри
, уточняет THR
.
Лангелла предстанет в образе Родерика Ашера, Макдоннелл досталась роль его сестры-близнеца Мэделин, а Карл Ламбли
заявлен как детектив Огюст Дюпен. Хэмилл сыграет персонажа, который «удивительно чувствует себя в тени»
.
В актерский ансамбль также включены Генри Томас
, Саманта Слойан
, Рахул Коли
, Кейт Сигел
, Зак Гилфорд
, Майкл Тракко
, Малкольм Гудвин
, Кристал Балинт
, Аннабет Гиш
, Т'ниа Миллер, Кайли Курран, Паола Нуньес, Мэтт Бидель, Роберт Лонгстрит и многие другие.
Произведение По, впервые опубликованное в 1839 году, было неоднократно экранизировано. Первые адаптации вышли во Франции и США в 1928-м, а самой известной киноверсией рассказа является картина с Винсентом Прайсом
, снятая Роджером Корманом
в 1960-м.
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