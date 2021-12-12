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Марк Хэмилл, Карла Гуджино и Фрэнк Лангелла станут свидетелями «Падения дома Ашеров»

12 декабря
2021 год

Новости кино >>
12 декабря 2021
Фрэнк Лангелла, Марк Хэмилл, Карла Гуджино и Мэри Макдоннелл сыграют в восьмисерийной адаптации классического рассказа Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров». Постановку сериала Netflix доверит Майку Флэнегану и Майклу Фимоньяри, уточняет THR.

Лангелла предстанет в образе Родерика Ашера, Макдоннелл досталась роль его сестры-близнеца Мэделин, а Карл Ламбли заявлен как детектив Огюст Дюпен. Хэмилл сыграет персонажа, который «удивительно чувствует себя в тени».


В актерский ансамбль также включены Генри Томас, Саманта Слойан, Рахул Коли, Кейт Сигел, Зак Гилфорд, Майкл Тракко, Малкольм Гудвин, Кристал Балинт, Аннабет Гиш, Т'ниа Миллер, Кайли Курран, Паола Нуньес, Мэтт Бидель, Роберт Лонгстрит и многие другие.

Произведение По, впервые опубликованное в 1839 году, было неоднократно экранизировано. Первые адаптации вышли во Франции и США в 1928-м, а самой известной киноверсией рассказа является картина с Винсентом Прайсом, снятая Роджером Корманом в 1960-м.
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