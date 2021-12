По «Дюне» делают новую стратегию в реальном времени

Помимо игровых адаптаций « Пространства » и « Чудо-женщины », на церемонии вручения наград The Game Awards 2021 публике был представлен трейлер к стратегии в реальном времени Dune: Spice Wars, которая, как и « Дюна Дени Вильнёва , основана на романе Фрэнка Герберта.Согласно The Gamer , игроки отправятся на планету Арракис с целью получить контроль над пустыней и ее богатствами, а заодно у них появится шанс встретиться с огромными песчаными червями. В игре будут доступны несколько фракций под управлением знаковых персонажей вроде герцога Лето Атрейдеса и барона Владимира Харконнена. Геймеры сами решат, в каком направлении развиваться во вселенной, будь то политическое влияние, экономическое превосходство или традиционная война. RTS от Funcom выйдет в раннем доступе в Steam на ПК в 2022 году.По «Дюне» Герберта создано несколько видеоигр. Первая Dune, разработанная французской компанией Cryo Interactive, увидела свет в 1992-м. В том же году вышла Dune II: battle for Arrakis от Westwood Studios, ставшая одной из первых RTS в истории игровой индустрии и послужившая стартом для серии, включающей в себя Dune 2000 и Emperor: Battle for Dune. Сама Cryo в 2001-м выпустила Frank Herbert's Dune, после чего обанкротилась.Среди других любопытных релизов, засвеченных на мероприятии Джеффа Кили, можно назвать ролевой экшен в открытом мире Elden Ring , экшены Warhammer 40,000: Space Marine 2 Evil West и приключенческие экшены A Plague Tale: Requiem