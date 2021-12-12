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По «Дюне» делают новую стратегию в реальном времени

12 декабря
2021 год

Новости кино >>
12 декабря 2021
Помимо игровых адаптаций «Пространства» и «Чудо-женщины», на церемонии вручения наград The Game Awards 2021 публике был представлен трейлер к стратегии в реальном времени Dune: Spice Wars, которая, как и «Дюна» Дени Вильнёва, основана на романе Фрэнка Герберта.



Согласно The Gamer, игроки отправятся на планету Арракис с целью получить контроль над пустыней и ее богатствами, а заодно у них появится шанс встретиться с огромными песчаными червями. В игре будут доступны несколько фракций под управлением знаковых персонажей вроде герцога Лето Атрейдеса и барона Владимира Харконнена. Геймеры сами решат, в каком направлении развиваться во вселенной, будь то политическое влияние, экономическое превосходство или традиционная война. RTS от Funcom выйдет в раннем доступе в Steam на ПК в 2022 году.

По «Дюне» Герберта создано несколько видеоигр. Первая Dune, разработанная французской компанией Cryo Interactive, увидела свет в 1992-м. В том же году вышла Dune II: battle for Arrakis от Westwood Studios, ставшая одной из первых RTS в истории игровой индустрии и послужившая стартом для серии, включающей в себя Dune 2000 и Emperor: Battle for Dune. Сама Cryo в 2001-м выпустила Frank Herbert's Dune, после чего обанкротилась.


Среди других любопытных релизов, засвеченных на мероприятии Джеффа Кили, можно назвать ролевой экшен в открытом мире Elden Ring, экшены Warhammer 40,000: Space Marine 2, Evil West и приключенческие экшены A Plague Tale: Requiem и Senua's Saga: Hellblade II.
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