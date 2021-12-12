Не стало автора «Интервью с вампиром» Энн Райс

Не стало американской писательницы, сценариста и продюсера Энн Райс, получившей известность благодаря роману «Интервью с вампиром
». Ей было 80 лет. Печальную новость сообщил сын писательницы Кристофер на ее странице в социальной сети Facebook
.
«У меня разрывается сердце, когда я сообщаю вам эти печальные известия. Сегодня вечером скончалась мама от осложнений, вызванных инсультом», —
написал он, добавив, что Райс похоронят в семейном склепе в ее родном Новом Орлеане.
Говард Аллен О'Брайен родилась 4 октября 1941 года в семье ирландских иммигрантов. Прославилась серией романов «Вампирские хроники» о приключениях вампира Лестата, выходившей с 1976-го по 2018-й. По ее произведениям были сняты фильмы «Интервью с вампиром», «Райское наслаждение
», «Затерянный склеп
», «Царица проклятых
» и «Праздник всех святых».
«Большая потеря. Фантастическая рассказчица, перефразировавшая древность и принявшая тьму», —
прокомментировал в твиттере
новость о смерти Энн Райс режиссер Гильермо Дель Торо
.
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