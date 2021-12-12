Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «Везёт»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Богатыри, чемпионы и Доктор Свисток: Какие российские фильмы покажут в кинотеатрах

12 декабря
2021 год

Новости кино >>
12 декабря 2021
На минувшей неделе в московском «Цифровом деловом пространстве» прошел форум «Российский кинобизнес», объединивший представителей отечественных кинотеатров и дистрибуторов фильмов. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, российский кинотеатральный прокат продолжает жить и готовится к традиционной «новогодней битве», где главная роль отведена не зарубежному (две основные новинки – «Человек-паук» и «Матрица» выходят уже 17 декабря), а отечественному контенту. На него, впрочем, делается определенная ставка и после праздников. Рассказываем о крупных российских релизах, анонсированных на форуме.

Богатыри, чемпионы и Доктор Свисток: Какие российские фильмы покажут в кинотеатрах
фото: filmmarket.pro

Самый большой пакет отечественного кино – у компании «Централ Партнершип», которая уже перед Новым годом 30 декабря выпустит «Чемпиона мира» с Константином Хабенским и Иваном Янковским (этот дуэт уже участвовал в прошлогодней праздничной битве в фильме «Огонь»). Историю шахматного противостояния Анатолия Карпова и Виктора Корчного снял Алексей Сидоров, возглавивший бокс-офис 2019-го с военной драмой «Т-34». Так что и с «Чемпионом мира» представители ЦПШ ждут достойного кассового результата – тем более пока в кинотеатрах не заработает система QR-кодов.

К другому зимнему празднику – 23 февраля – компания запланировала релиз следующей спортивной драмы «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова. Лента с участием Макара Запорожского, Павла Трубинера, Андрея Чернышова и Романа Курцына расскажет о противостоянии московского «Динамо» с британскими футболистами осенью 1945 года. В центре еще одного международного проекта «Первый Оскар», прокат которого запланирован на 24 марта, окажутся фронтовые операторы, получившие за документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» премию Американской киноакадемии.



«Централ Партнершип», впрочем, делает ставку не только на большое патриотическое кино, но и на комедии всех мастей. Так, 10 февраля компания выпустит «Яйцо Фаберже», где в ролях незадачливых авантюристов, решившихся на дерзкое ограбление, заняты звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов, Максим Лагашкин и Юрий Стоянов. Примечательно, что комедия создана авторами «Бати» – неожиданного кинотеатрального хита 2020 года. Лагашкин и режиссер «Яйца Фаберже» Илья Фарфель параллельно готовят к прокату 28 апреля и комедию «Отчаянные дольщики», за производство которой отвечает студия Yellow, Black and White. На 5 марта запланирован прокат «женского» ромкома с характерным для отечественных прокатчиков названием «Хочу замуж» режиссера Софьи Карпуниной. Главная героиня в исполнении Кристины Асмус – успешная телеведущая с богатым женихом в придачу, однажды просит позвонить с телефона случайного прохожего, после чего жизнь их, конечно, меняется. В общем, реинкарнация «Питера FM» – только не с Евгением Цыгановым и Алексеем Барабашем, а с Сергеем Гилевым и Милошем Биковичем.

Пожалуй, главной новостью презентации ЦПШ стала дата выхода в прокат главного отечественного фестивального хита этого года – фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли. Из-за тематики картины с главным героем – энкавэдэшником, ищущем прощения, – многие сомневались, что лента все-таки выйдет в российский прокат. Но ЦПШ рискнут и выпустят фильм, получивший приз за лучший сценарий на «Кинотавре», 7 апреля. А спустя неделю в прокат выйдет еще один фестивальный фильм с Юрой Борисовым – «Подельники» Евгения Григорьева, за который на «Кинотавре» приз за лучшую мужскую роль получил, правда, не Борисов, а Павел Деревянко. Помимо востребованных мужчин в ленте также сыграла актриса Лиза Янковская. Она же исполняет заглавную роль в фильме «Ника», посвященной поэтессе Нике Турбиной. Этот релиз запланирован на 1 июня.

Богатыри, чемпионы и Доктор Свисток: Какие российские фильмы покажут в кинотеатрах
фото: "Капитан Волконогов бежал"

Продолжая тему хитов «Кинотавра». До кинотеатров наконец доберется второй фильм автора «Папа, сдохни» Кирилла Соколова – хулиганская комедия «Оторви и выбрось» с умопомрачительным женским трио Софья Кругова-Виктория Короткова-Анна Михалкова и совсем немного им уступающим Александром Яценко. Лента на фестивале в Сочи призов не получила, хотя вызвала, кажется, самую бурную реакцию публики, зато юная актриса-дебютантка Круглова получила приз за лучшую женскую роль на Таллинском фестивале «Темные ночи». В прокат фильм «Оторви и выбрось» 24 марта выпустит компания «Про:взгляд».

Разнообразие отечественного комедийного жанра продемонстрировал и другой независимый прокатчик MEGOGO Distribution. Помимо недавнего «Честного развода» и грядущего возвращения «Ёлок» в пакете компании есть еще и «первая пранк-комедия» «Доктор Свисток» с Артемом Карокозяном из «Непосредственно Каха!» в главной роли. Фильм выйдет 17 февраля. Ожидаемая комедия «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли стоит пока на 3 марта, но с учетом графика упомянутого выше ЦПШ с комедией «Хочу замуж» все с той же Асмус, кажется, предпраздничный мартовский расклад в кинотеатрах еще может измениться. Также в пакете компании появился новый фильм Владимира Котта «Дикие», который еще совсем недавно был представлен на питчинге Министерства культуры РФ. В этой разножанровой картине главную роль играет Таисия Вилкова, отметившаяся также в другом проекте режиссера – комедии «Непослушник», которая, надеемся, наконец доберется до экранов 3 февраля.

Богатыри, чемпионы и Доктор Свисток: Какие российские фильмы покажут в кинотеатрах

И возвращаясь к большим релизам мейджоров. Отечественный офис Disney, как известно, вступает в новогоднюю битву с новым «Последним богатырем». В «Посланнике тьмы» (а именно такое название получила, вроде бы, финальная часть популярной франшизы) жители Белогорья окажутся в современной Москве и столкнутся не только с нынешними реалиями, но и, конечно, с уже успешно ассимилировавшимися сказочными персонажами. Что из этого выйдет, станет понятно уже 23 декабря. Если кому-то будет недостаточно приключений сказочного Ивана, то уже 23 февраля исполнитель его роли Виктор Хориняк примерит на себя образ советского боксера Валерия Попейченко в спортивной драме Артема Михалкова «Мистер Нокаут». В картине покажут путь становления будущего олимпийского чемпиона и его дружбы с тренером Григорием Кусикьянцем, которого сыграл Сергей Безруков.

А 21 апреля Disney наконец выпустит в прокат фильм Антона Мегердичева «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова. Над сценарием эпического полотна работал, кстати, в том числе и Сергей Бодров-старший (изначально он и собирался снимать картину), а в актерском составе – весь свет отечественного кино. От Александра Кузнецова (он вошел в каст, когда еще не был столь популярен, как сейчас) и Александра Горбатова до Федора Бондарчука и Евгения Миронова. Последний играет главную роль и в потенциальном хите другого мейджора – российского представительства Universal Pictures – «Нюрнберг», который снимал режиссер Николай Лебедев. Помимо Миронова в масштабной картине о «процессе века» заняты Игорь Петренко, Сергей Безруков и Любовь Аксенова. В прокат лента выйдет в ноябре 2022 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Трагедия ярославского «Локомотива», «Мы» Замятина и «Петровы в гриппе»: какое российское кино выйдет в прокат
Фильм «Портрет незнакомца» со всеми артистами «Мастерской Петра Фоменко» выйдет осенью
Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье
«Нужно просто хотеть создавать что-то новое»: как стать продюсером digital media
108-й Российский кинорынок: Робот Сергей Безруков и холоп Милош Бикович
Первый фильм, поддержанный фондом Абрамовича, выйдет в прокат осенью
Объявлена предварительная программа 108-го Российского кинорынка
106-й Российский кинорынок: Роман Курцын стал ботаником
106-й Российский кинорынок: Фестивальные хиты и «звездные» релизы отечественного проката
106-й Российский кинорынок: Александр Петров в танке и на сцене
«Полицейский с Рублевки» выйдет в кинотеатрах на новогодние праздники
Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова выйдет в России 7 июня
105-й Российский кинорынок: Танки, марсианин и декабристы
104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров
104-й Российский кинорынок: Дистрибьюторы представили своих претендентов на «Оскар»
Российский кинорынок начнётся с «Праздничного переполоха»
Поиск по меткам
Российский кинорынок
персоны
Любовь АксёноваКристина АсмусАлексей БарабашСергей БезруковМилош БиковичСергей Бодров (ст.)Фёдор БондарчукЮра БорисовТаисия ВилковаСергей ГилёвАлександр Горбатов (II)Евгений Григорьев (VI)Павел ДеревянкоМакар ЗапорожскийАлексей Иванов (V)Артём КарокозянСофья КарпунинаВиктория КоротковаВладимир КоттСофья КруговаАлександр Кузнецов (IV)Роман КурцынМаксим ЛагашкинНиколай Лебедев (III)Антон МегердичевНаталья МеркуловаЕвгений МироновАртём МихалковАнна МихалковаНиколай НаумовИгорь ПетренкоАлексей ПимановАлексей СидоровКирилл СоколовЮрий СтояновПавел ТрубинерНика ТурбинаИлья ФарфельКонстантин ХабенскийВиктор ХоринякЕвгений ЦыгановАндрей ЧернышовАлексей ЧуповЕлизавета ЯнковскаяИван ЯнковскийАлександр Яценко
фильмы
БатяБулкиДоктор СвистокЁлки-8Капитан Волконогов бежалМатрица: ВоскрешениеМистер НокаутНепослушникНепосредственно КахаНикаНюрнбергОгоньОдиннадцать молчаливых мужчинОторви и выбросьОтчаянные дольщикиПапа, сдохниПервый ОскарПитер FMПодельникиПоследний богатырь: Посланник ТьмыРазгром немецких войск под МосквойРеальные пацаныСердце ПармыТ-34Хочу замужЧеловек-Паук: Нет пути домойЧемпион мираЧестный разводЯйцо Фаберже

анонс

Спецпроект «Везёт»

Скорбим

Ольга Раскатова
11 декабря ушла из жизни актриса Ольга Раскатова.
Лина Вертмюллер
9 декабря ушла из жизни итальянский режиссёр, сценарист, драматург Лина Вертмюллер.
Наталья Филиппова
8 декабря ушла из жизни актриса Наталья Филиппова.

День рождения >>

Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Йоанна Моро
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Мирзабек Холмедов
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Ван Хефлин
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram