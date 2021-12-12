Богатыри, чемпионы и Доктор Свисток: Какие российские фильмы покажут в кинотеатрах

На минувшей неделе в московском «Цифровом деловом пространстве» прошел форум «Российский кинобизнес», объединивший представителей отечественных кинотеатров и дистрибуторов фильмов. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, российский кинотеатральный прокат продолжает жить и готовится к традиционной «новогодней битве», где главная роль отведена не зарубежному (две основные новинки – «Человек-паук» и «Матрица» выходят уже 17 декабря), а отечественному контенту. На него, впрочем, делается определенная ставка и после праздников. Рассказываем о крупных российских релизах, анонсированных на форуме.
фото: filmmarket.pro
Самый большой пакет отечественного кино – у компании «Централ Партнершип», которая уже перед Новым годом 30 декабря выпустит «Чемпиона мира» с Константином Хабенским и Иваном Янковским (этот дуэт уже участвовал в прошлогодней праздничной битве в фильме «Огонь»). Историю шахматного противостояния Анатолия Карпова и Виктора Корчного снял Алексей Сидоров, возглавивший бокс-офис 2019-го с военной драмой «Т-34». Так что и с «Чемпионом мира» представители ЦПШ ждут достойного кассового результата – тем более пока в кинотеатрах не заработает система QR-кодов.
Пожалуй, главной новостью презентации ЦПШ стала дата выхода в прокат главного отечественного фестивального хита этого года – фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли. Из-за тематики картины с главным героем – энкавэдэшником, ищущем прощения, – многие сомневались, что лента все-таки выйдет в российский прокат. Но ЦПШ рискнут и выпустят фильм, получивший приз за лучший сценарий на «Кинотавре», 7 апреля. А спустя неделю в прокат выйдет еще один фестивальный фильм с Юрой Борисовым – «Подельники» Евгения Григорьева, за который на «Кинотавре» приз за лучшую мужскую роль получил, правда, не Борисов, а Павел Деревянко. Помимо востребованных мужчин в ленте также сыграла актриса Лиза Янковская. Она же исполняет заглавную роль в фильме «Ника», посвященной поэтессе Нике Турбиной. Этот релиз запланирован на 1 июня.
фото: "Капитан Волконогов бежал"
Продолжая тему хитов «Кинотавра». До кинотеатров наконец доберется второй фильм автора «Папа, сдохни» Кирилла Соколова – хулиганская комедия «Оторви и выбрось» с умопомрачительным женским трио Софья Кругова-Виктория Короткова-Анна Михалкова и совсем немного им уступающим Александром Яценко. Лента на фестивале в Сочи призов не получила, хотя вызвала, кажется, самую бурную реакцию публики, зато юная актриса-дебютантка Круглова получила приз за лучшую женскую роль на Таллинском фестивале «Темные ночи». В прокат фильм «Оторви и выбрось» 24 марта выпустит компания «Про:взгляд».
Разнообразие отечественного комедийного жанра продемонстрировал и другой независимый прокатчик MEGOGO Distribution. Помимо недавнего «Честного развода» и грядущего возвращения «Ёлок» в пакете компании есть еще и «первая пранк-комедия» «Доктор Свисток» с Артемом Карокозяном из «Непосредственно Каха!» в главной роли. Фильм выйдет 17 февраля. Ожидаемая комедия «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли стоит пока на 3 марта, но с учетом графика упомянутого выше ЦПШ с комедией «Хочу замуж» все с той же Асмус, кажется, предпраздничный мартовский расклад в кинотеатрах еще может измениться. Также в пакете компании появился новый фильм Владимира Котта «Дикие», который еще совсем недавно был представлен на питчинге Министерства культуры РФ. В этой разножанровой картине главную роль играет Таисия Вилкова, отметившаяся также в другом проекте режиссера – комедии «Непослушник», которая, надеемся, наконец доберется до экранов 3 февраля.
И возвращаясь к большим релизам мейджоров. Отечественный офис Disney, как известно, вступает в новогоднюю битву с новым «Последним богатырем». В «Посланнике тьмы» (а именно такое название получила, вроде бы, финальная часть популярной франшизы) жители Белогорья окажутся в современной Москве и столкнутся не только с нынешними реалиями, но и, конечно, с уже успешно ассимилировавшимися сказочными персонажами. Что из этого выйдет, станет понятно уже 23 декабря. Если кому-то будет недостаточно приключений сказочного Ивана, то уже 23 февраля исполнитель его роли Виктор Хориняк примерит на себя образ советского боксера Валерия Попейченко в спортивной драме Артема Михалкова «Мистер Нокаут». В картине покажут путь становления будущего олимпийского чемпиона и его дружбы с тренером Григорием Кусикьянцем, которого сыграл Сергей Безруков.
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