Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

Воображаемый мальчик и фарфоровая кукла, человек-бензопила и гангстеры-бейсболисты, поющие роботы и загадочные пузыри — это далеко не все герои новостного потока из мира аниме. Каждая неделя приносит множество больших и малых новостей мультипликационной индустрии: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации
.
Сценаристы «Виви: Песнь флюоритового глаза»
Таппэй Нагацуки
и Эйдзи Умэхара
дали интервью изданию Mipon, в котором объяснили, почему сериал не получит продолжение.
«Виви» изначально задумывалась как аниме длиной в один кур: в Японии так называют трехмесячный период трансляции аниме, примерно соответствующий более привычному на Западе понятию «сезон». Несмотря на популярность сериала, сценаристы не готовы расширять основную арку истории. Однако Умэхара и Нагацуки обмолвились, что при достаточной поддержке фанбазы, есть вероятность выхода радиопостановки, OVA или спин-оффа о сестрах Виви.
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Робот учиться и петь помогает: вышел новый трейлер аниме «Спой немного гармонии»
Аниме-сериал «Ориент»
получил дату релиза: приключенческий боевик выходит в эфир 5 января следующего года.
Сериал от студии A.C.G.T.
расскажет о мире, где человечество поработили демоны, и лишь два юноши, еще в детстве пообещавшие друг другу обучиться воинскому делу и дать отпор нежити, готовы вступить в неравный бой.
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«Истребитель демонов» — самое популярное аниме о конфликте людей и нечисти
Только пришла новость, что 1 декабря в возрасте 57 лет не стало известной сценаристки Кэйко Нобумото
. В последние годы она боролась с раком пищевода.
За свою карьеру Нобумото приложила руку ко множеству известных аниме. Она плодотворно работала с режиссером Синъитиро Ватанабэ
над «Ковбоем Бибопом
», «Макросс Плюс
», «Самураем Чамплу
» и «Кэрол и Тьюздей
», помогала Сатоси Кону
в «Однажды в Токио
», а также придумала историю «Волчьего дождя
», где много отсылок к российской культуре.
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Надежды маленький оркестрик: сериалы, которые помогут укрепить командный дух
Studio Orange
выложила в твиттере логотип третьего сезона «Выдающихся зверей»
. Он станет заключительным.
В центре сюжета – школа, где все ученики подразделяются на хищников и травоядных. Хрупкий мир закрытой экосистемы нарушает убийство студента-альпаки. Разумеется, подозрение падает на хищников, но так ли все просто?
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Кошачий рай: тираж визуальных новелл Nekopara превысил 5 миллионов копий
Экранизация манги «Эта фарфоровая кукла влюбилась»
выйдет в январе 2022 года. Аниме расскажет о школьнике-затворнике Вакане, мастерящем традиционных японских кукол. Узнав, что он мастерски шьет одежду, к юноше обращается веселая девушка Марин, обожающая косплей.
Производством сериала занимается студия CloverWorks
, ответственная за «Приоритет чудо-яйца»
, «Хоримию»
и грядущую «Семью шпиона»
.
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Всем выйти из сумрака: по манге «Семья шпиона» действительно делают аниме
Studio Ponoc
, выпустившая «Мэри и ведьмин цветок»
, объявила о работе над новым полным метром — «Воображаемый друг»
. Режиссером выступит Ёсиуки Момосэ — постановщик «Второй страны
» (Nino no kuni) и бывший художник студии Ghibli
.
Мальчик Рудгер – воображаемый друг Аманды Шаффлуп. Никто, кроме нее, не может его видеть. Но однажды к дому Аманды приходит некий мистер Бантинг – по слухам, он охотится на воображаемых созданий и даже пожирает их. Пытаясь спастись, Рудгер бросается наутек и остается совсем один в реальном мире. Теперь ему нужно вернуться к Аманде до того, как она его забудет, и не попасться злобному Бантингу.
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«Никуко из рыбацкой деревни» — драмеди о девочке, Сэлинджере и говорящих ящерицах
Netflix
представил «Пузырь»
— новое оригинальное аниме от Wit Studio
(«Кабанери железной крепости»
, «Сага о Винланде»
). За постановку отвечает режиссер первых сезонов «Атаки титанов» Тэцуро Араки
, сценарий написал Гэн Уробути
(«Девочка-волшебница Мадока»
, «Психопаспорт»
), а за дизайн персонажей ответственен Такэси Обата
(«Тетрадь смерти»
, «Платиновый предел»
).
Аниме расскажет о странных пузырях, накрывших Токио и отрезавших город от остального мира. Столица становится игровой площадкой для молодых паркурщиков, потерявших семьи. Премьера Netflix назначена на 28 апреля, а 13 мая «Пузырь» отправится штурмовать японский прокат.
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Рецензия на «Яркость» — еще одно аниме от Netflix
«Похороны Короля Роз»
— аниме-адаптация манги по пьесе Уильяма Шекспира
«Ричард III» — обзавелась датой премьеры.
Сериал стартует 9 января 2022 года и будет выходить без перерыва до самого июня.
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Одна из самых длинных пьес Шекспира перевоплотилась в аниме
Студия CygamesPictures
(«Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022»
) объявила о релизе второго сезона аниме «Связь принцесс: Повторное погружение»
. Он выйдет 10 января 2022 года.
Сюжет сериала сводит вместе группу совершенно не похожих друг на друга людей. Вместе им предстоит основать гильдию и раскрыть тайны королевства Астрая.
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Девушки, подающие надежды: обзор аниме «Приоритет чудо-яйца»
Тогда же, 10 января, в эфир выходит «Клан девяти»
— сериал от Liden Films
(«Клинок бессмертного»
, «Токийские мстители»
), где столичные группировки делят территорию с помощью смертоносного подобия бейсбола.
Кстати, появилась информация, что даты второго сезона «Токийских мстителей» объявят до конца года.
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Никогда не спите дети: трейлер «Песни ночных сов» — другого аниме той же студии
Весной следующего года выходит новое аниме от режиссера сериала «Стальной Алхимик: Братство» Ясухиро Ириэ
.
Проект называется «Девушка-целитель»
и рассказывает о четырех школьницах, способных лечить людей с помощью песни. По словам создателей, сериал предпримет амбициозную попытку по симбиоза визуального и музыкального элементов.
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Вампиры и музыкальные битвы в трейлере «Визуальной тюрьмы»
Согласно циркулирующим в твиттере инсайдам, вторая часть хитовой манги «Человек-бензопила»
, как и ее аниме-адаптация студией MAPPA
, появятся в 2022 году. Онлайн-сервис Shounen Jump+
частично подтверждает слухи: согласно их официальной страничке, продолжение приключений Дэндзи будет доступно исключительно на этой площадке в цифровом варианте.
«Человек-бензопила» рассказывает о юноше Дэндзи, который мстит якудза, убившим его отца. В этом ему помогает демонический пес Потита, живущий в сердце Дэндзи: он превращает юношу в машину для убийства с бензопилами вместо конечностей.
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Российские книжные ждет финал «Атаки титанов» и начало «Человека-бензопилы»
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