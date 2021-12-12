Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «Везёт»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

12 декабря
2021 год

Новости кино >>
12 декабря 2021
Воображаемый мальчик и фарфоровая кукла, человек-бензопила и гангстеры-бейсболисты, поющие роботы и загадочные пузыри — это далеко не все герои новостного потока из мира аниме. Каждая неделя приносит множество больших и малых новостей мультипликационной индустрии: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.


Сценаристы «Виви: Песнь флюоритового глаза» Таппэй Нагацуки и Эйдзи Умэхара дали интервью изданию Mipon, в котором объяснили, почему сериал не получит продолжение.

Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

«Виви» изначально задумывалась как аниме длиной в один кур: в Японии так называют трехмесячный период трансляции аниме, примерно соответствующий более привычному на Западе понятию «сезон». Несмотря на популярность сериала, сценаристы не готовы расширять основную арку истории. Однако Умэхара и Нагацуки обмолвились, что при достаточной поддержке фанбазы, есть вероятность выхода радиопостановки, OVA или спин-оффа о сестрах Виви.

Читать Робот учиться и петь помогает: вышел новый трейлер аниме «Спой немного гармонии»
Аниме-сериал «Ориент» получил дату релиза: приключенческий боевик выходит в эфир 5 января следующего года.

Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

Сериал от студии A.C.G.T. расскажет о мире, где человечество поработили демоны, и лишь два юноши, еще в детстве пообещавшие друг другу обучиться воинскому делу и дать отпор нежити, готовы вступить в неравный бой.

Читать «Истребитель демонов» — самое популярное аниме о конфликте людей и нечисти
Только пришла новость, что 1 декабря в возрасте 57 лет не стало известной сценаристки Кэйко Нобумото. В последние годы она боролась с раком пищевода.

Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

За свою карьеру Нобумото приложила руку ко множеству известных аниме. Она плодотворно работала с режиссером Синъитиро Ватанабэ над «Ковбоем Бибопом», «Макросс Плюс», «Самураем Чамплу» и «Кэрол и Тьюздей», помогала Сатоси Кону в «Однажды в Токио», а также придумала историю «Волчьего дождя», где много отсылок к российской культуре.

Читать Надежды маленький оркестрик: сериалы, которые помогут укрепить командный дух
Studio Orange выложила в твиттере логотип третьего сезона «Выдающихся зверей». Он станет заключительным.

Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

В центре сюжета – школа, где все ученики подразделяются на хищников и травоядных. Хрупкий мир закрытой экосистемы нарушает убийство студента-альпаки. Разумеется, подозрение падает на хищников, но так ли все просто?

Читать Кошачий рай: тираж визуальных новелл Nekopara превысил 5 миллионов копий
Экранизация манги «Эта фарфоровая кукла влюбилась» выйдет в январе 2022 года. Аниме расскажет о школьнике-затворнике Вакане, мастерящем традиционных японских кукол. Узнав, что он мастерски шьет одежду, к юноше обращается веселая девушка Марин, обожающая косплей.



Производством сериала занимается студия CloverWorks, ответственная за «Приоритет чудо-яйца», «Хоримию» и грядущую «Семью шпиона».

Читать Всем выйти из сумрака: по манге «Семья шпиона» действительно делают аниме
Studio Ponoc, выпустившая «Мэри и ведьмин цветок», объявила о работе над новым полным метром — «Воображаемый друг». Режиссером выступит Ёсиуки Момосэ — постановщик «Второй страны» (Nino no kuni) и бывший художник студии Ghibli.

Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

Мальчик Рудгер – воображаемый друг Аманды Шаффлуп. Никто, кроме нее, не может его видеть. Но однажды к дому Аманды приходит некий мистер Бантинг – по слухам, он охотится на воображаемых созданий и даже пожирает их. Пытаясь спастись, Рудгер бросается наутек и остается совсем один в реальном мире. Теперь ему нужно вернуться к Аманде до того, как она его забудет, и не попасться злобному Бантингу.

Читать «Никуко из рыбацкой деревни» — драмеди о девочке, Сэлинджере и говорящих ящерицах
Netflix представил «Пузырь» — новое оригинальное аниме от Wit Studio («Кабанери железной крепости», «Сага о Винланде»). За постановку отвечает режиссер первых сезонов «Атаки титанов» Тэцуро Араки, сценарий написал Гэн Уробути («Девочка-волшебница Мадока», «Психопаспорт»), а за дизайн персонажей ответственен Такэси Обата («Тетрадь смерти», «Платиновый предел»).



Аниме расскажет о странных пузырях, накрывших Токио и отрезавших город от остального мира. Столица становится игровой площадкой для молодых паркурщиков, потерявших семьи. Премьера Netflix назначена на 28 апреля, а 13 мая «Пузырь» отправится штурмовать японский прокат.

Читать Рецензия на «Яркость» — еще одно аниме от Netflix
«Похороны Короля Роз» — аниме-адаптация манги по пьесе Уильяма Шекспира «Ричард III» — обзавелась датой премьеры.

Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

Сериал стартует 9 января 2022 года и будет выходить без перерыва до самого июня.

Читать Одна из самых длинных пьес Шекспира перевоплотилась в аниме
Студия CygamesPictures («Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022») объявила о релизе второго сезона аниме «Связь принцесс: Повторное погружение». Он выйдет 10 января 2022 года.

Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

Сюжет сериала сводит вместе группу совершенно не похожих друг на друга людей. Вместе им предстоит основать гильдию и раскрыть тайны королевства Астрая.

Читать Девушки, подающие надежды: обзор аниме «Приоритет чудо-яйца»
Тогда же, 10 января, в эфир выходит «Клан девяти» — сериал от Liden Films («Клинок бессмертного», «Токийские мстители»), где столичные группировки делят территорию с помощью смертоносного подобия бейсбола.

Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

Кстати, появилась информация, что даты второго сезона «Токийских мстителей» объявят до конца года.

Смотреть Никогда не спите дети: трейлер «Песни ночных сов» — другого аниме той же студии
Весной следующего года выходит новое аниме от режиссера сериала «Стальной Алхимик: Братство» Ясухиро Ириэ.

Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

Проект называется «Девушка-целитель» и рассказывает о четырех школьницах, способных лечить людей с помощью песни. По словам создателей, сериал предпримет амбициозную попытку по симбиоза визуального и музыкального элементов.

Читать Вампиры и музыкальные битвы в трейлере «Визуальной тюрьмы»
Согласно циркулирующим в твиттере инсайдам, вторая часть хитовой манги «Человек-бензопила», как и ее аниме-адаптация студией MAPPA, появятся в 2022 году. Онлайн-сервис Shounen Jump+ частично подтверждает слухи: согласно их официальной страничке, продолжение приключений Дэндзи будет доступно исключительно на этой площадке в цифровом варианте.

Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

«Человек-бензопила» рассказывает о юноше Дэндзи, который мстит якудза, убившим его отца. В этом ему помогает демонический пес Потита, живущий в сердце Дэндзи: он превращает юношу в машину для убийства с бензопилами вместо конечностей.

Читать Российские книжные ждет финал «Атаки титанов» и начало «Человека-бензопилы»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
A.C.G.T.CloverWorksCygamesPicturesGhibliLiden FilmsMAPPANetflixStudio OrangeStudio PonocАнимацияаниме
персоны
Тэцуро АракиСинъитиро ВатанабэСатоси КонКэйко Нобумото
фильмы
Атака титановВиви: Песнь флюоритового глазаВолчий дождьВторая странаВыдающиеся звериДевочка-волшебница МадокаДевушка-целительКабанэри железной крепостиКлан девятиКлинок бессмертногоКовбой БибопКэрол и ТьюздейМэари и цветок ведьмыОднажды в ТокиоОриентПлатиновый пределПохороны Короля РозПриоритет чудо-яйцаПсихопаспортСага о ВинландеСамурай ЧамплуСемья шпионаСтальной алхимик: БратствоТетрадь смертиТокийские мстителиХоримияЧеловек-бензопилаЭта фарфоровая кукла влюбилась

фотографии >>
Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели фотографии
Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели фотографии
Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели фотографии
Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Спецпроект «Везёт»

Скорбим

Ольга Раскатова
11 декабря ушла из жизни актриса Ольга Раскатова.
Лина Вертмюллер
9 декабря ушла из жизни итальянский режиссёр, сценарист, драматург Лина Вертмюллер.
Наталья Филиппова
8 декабря ушла из жизни актриса Наталья Филиппова.

День рождения >>

Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Йоанна Моро
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Мирзабек Холмедов
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Ван Хефлин
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram