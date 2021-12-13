«Бывшие-3», «Чикатило» и «Конек-Горбунок»: Самые популярные российские фильмы и сериалы по версии Кино-Театр.Ру

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«‎Дом Gucci», «‎Лакричная пицца» и другие фильмы студии MGM выйдут на More.tv

13 декабря

Победителем первого в России Международного «Хоррор-Феста» стала картина Эскиля Вогта «Паранормальные»

Специальные призы получили фильмы «Вали отсюда», «Ариаферма» и «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь»