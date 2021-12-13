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«Бывшие-3», «Чикатило» и «Конек-Горбунок»: Самые популярные российские фильмы и сериалы по версии Кино-Театр.Ру

13 декабря
2021 год

Новости кино >>
13 декабря 2021
Сайт Кино-Театр.Ру, являющийся самым популярным ресурсом, посвященным российскому кино и сериалам, подводит итоги года и представляет рейтинг самых популярных страниц по просмотрам пользователей. Так, самым востребованным сериалом стал третий сезон проекта видеосервиса START «Бывшие», премьера которого состоялась в январе 2021 года, а самым популярным фильмом – сложнопостановочный проект студии СТВ «Конек-Горбунок», вышедший в кинотеатральный прокат 18 февраля 2021 года.

«Бывшие-3», «Чикатило» и «Конек-Горбунок»: Самые популярные российские фильмы и сериалы по версии Кино-Театр.Ру
фото: Съемки сериала "Бывшие-3"/пресс-служба видеосервиса START

В рейтинге сериалов учитывались проекты телеканалов и платформ (как новые сезоны, так и оригинальные форматы), премьера которых состоялась с 1 января по 1 декабря 2021 года. Десятка самых популярных сериалов по итогам выглядит следующим образом:

1. «Бывшие-3» (START – 21 января)
2. «Чикатило» (Okko – 18 марта)
3. «Хрустальный» (KION – 19 апреля)
4. «За час до рассвета» (КинопоискHD/more.tv – 16 февраля, НТВ – 11 мая)
5. «Угрюм-река» (Первый канал – 9 марта)
6. «Содержанки-3» (START – 10 июня)
7. «Медиатор» (START – 16 апреля)
8. «Вампиры средней полосы» (START – 18 марта, ТНТ – 9 августа)
9. «Клиника счастья» (KION – 19 мая)
10. «Склифосовский (8 сезон)» (Россия-1 – 1 февраля)

«В этом году мы с большим удовольствием и немалым удивлением констатируем победу онлайн-платформ над телеканалами. Если еще по итогам 2020-го в нашей итоговой десятке большинство мест принадлежало телесериалам, то на этот раз мы видим, что все отечественные платформы работают не зря, и их оригинальный контент пользуется большим спросом у нашей аудитории. В итоговой десятке только у двух сериалов была исключительно телепремьера, хотя и Первый канал, и «Россия-1», как известно, имеют собственные цифровые платформы. И только два проекта выпускались онлайн, а уже через несколько месяцев выходили на телевидении. Остальные же стали результатом огромной работы, проделанной российскими продюсерами и менеджерами видеосервисов. И с таким потрясающим, на наш взгляд, результатом мы их и поздравляем!» – отметил главный редактор Кино-Театра.Ру Жан Просянов.

Более того, и в топ зрительских запросов по российским фильмам попал проект продюсерской компании «Среда» и онлайн-кинотеатра КинопоискHD «Мажор. Фильм», выходивший исключительно в онлайн-прокат. Самая популярная десятка по итогам 2021 года выглядит следующим образом:

1. «Конек-Горбунок»
2. «Последний богатырь: Корень зла»
3. «Батя»
4. «Девятаев»
5. «Родные»
6. «Прабабушка легкого поведения. Начало»
7. «Мажор. Фильм»
8. «Пара из будущего»
9. «Чернобыль»
10. «Майор Гром: Чумной доктор»
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