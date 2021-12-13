Победителем первого в России Международного «Хоррор-Феста» стала картина Эскиля Вогта «Паранормальные»

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«‎Дом Gucci», «‎Лакричная пицца» и другие фильмы студии MGM выйдут на More.tv

«Бывшие-3», «Чикатило» и «Конек-Горбунок»: Самые популярные российские фильмы и сериалы по версии Кино-Театр.Ру

12 декабря

Человек-бензопила, экранизация Шекспира и финал «Выдающихся зверей»: главные аниме-новости недели

А также «Клан девяти», «Воображаемый друг», «Пузырь», «Связь принцесс» и многое другое