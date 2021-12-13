Победителем первого в России Международного «Хоррор-Феста» стала картина Эскиля Вогта «Паранормальные»

Главную награду первого Международного фестиваля фильмов ужасов «Хоррор-Фест», проходившего сразу в пяти российских городах-миллионниках, получила картина «Паранормальные» норвежского режиссера Эскиля Вогта. Список победителей огласил 12 декабря председатель жюри смотра Данила Козловский.
фото: К/ф «Паранормальные», режиссер Эскиль Вогт
«В силу своего характера я был далек от хоррор-фильмов до этого события, я довольно боязливый зритель. Но фестиваль разделил мою жизнь на до и после в смысле восприятия того, какой может быть картина в этом жанре. Фильм “Паранормальные” доказал, что хоррором может быть сильная авторская лента», - цитирует ТАСС Козловского.
Главными героями драмы «Паранормальные» стали дети со сверхспособностями, а все ее ужасы происходят исключительно при свете дня. Мировая премьера фильма состоялась в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В российский прокат он выйдет в феврале 2022 года.
Специальные призы фестиваля получили зомби-комедия тайваньского режиссера Ван И-Фаня«Вали отсюда», тюремный триллер «Ариаферма» Леонардо Ди Костанзо и американская семейная драма Джонатана Куартаса «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь».
Всего в конкурсе «Хоррор-Феста» принимали участие девять картин. В состав жюри также входили режиссер Святослав Подгаевский, продюсер Иван Капитонов и актер Андрес Пуустусмаа. Программным директором смотра выступил кинокритик Егор Москвитин, генеральным продюсером — журналист Иван Кудрявцев.
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