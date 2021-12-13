Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«‎Дом Gucci», «‎Лакричная пицца» и другие фильмы студии MGM выйдут на More.tv

13 декабря
2021 год

Новости кино >>
13 декабря 2021
Картина Ридли Скотта «‎Дом Gucci»‎, подростковая ретродрама Пола Томаса Андерсона «‎Лакричная пицца» и другие проекты голливудской студии MGM выйдут после кинотеатрального проката эксклюзивно на медиасервисе More.tv, сообщает его пресс-служба.

«‎Дом Gucci», «‎Лакричная пицца» и другие фильмы студии MGM выйдут эксклюзивно на more.tv
фото: more.tv

Первым фильмом в линейке станет хоррор Нии ДаКосты «‎Кэндимен». Продолжающая одноименный фильм 1992 года, картина расскажет историю молодого художника Энтони Маккоя, который переезжает со своей девушкой в Чикаго и устраивает выставку, навеянную историей о местном маньяке, и на ней происходит двойное убийство. Сценаристом фильма выступил Джордан Пил, чей сатирический хоррор «‎Прочь»‎ завоевал в 2018 году «‎Оскар»‎ за лучший сценарий. Онлайн-премьера состоится 27 февраля.

Также на платформе выйдут мюзикл Джо Райта «‎Сирано»‎ с Питером Динклэйджем в роли Сирано Де Бержерака, байопик американской певицы и королевы соула Ареты Франклин «‎Респект» и вторая часть мультфильма про семейку Аддамс «Горящий тур», в котором резко повзрослевшие дети и их родители отправятся в отпуск, чтобы наладить отношения друг с другом.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Инна Никонова   13.12.2021 - 13:55
Кстати, это очень неплохая идея для раскрутки море тв, потому что, как мне кажется, в последнее время не очень хорошо дела идут читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Пол Томас АндерсонНиа ДаКостаПитер ДинклэйджДжордан ПилДжо РайтРидли Скотт
фильмы
Дом GucciКэндименЛакричная пиццаПрочьРеспектСемейка Аддамс: Горящий турСирано

фотографии >>
«‎Дом Gucci», «‎Лакричная пицца» и другие фильмы студии MGM выйдут эксклюзивно на more.tv
«‎Дом Gucci», «‎Лакричная пицца» и другие фильмы студии MGM выйдут эксклюзивно на more.tv
«‎Дом Gucci», «‎Лакричная пицца» и другие фильмы студии MGM выйдут эксклюзивно на more.tv
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ольга Раскатова
11 декабря ушла из жизни актриса Ольга Раскатова.
Лина Вертмюллер
9 декабря ушла из жизни итальянский режиссёр, сценарист, драматург Лина Вертмюллер.
Наталья Филиппова
8 декабря ушла из жизни актриса Наталья Филиппова.

День рождения >>

Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Йоанна Моро
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Мирзабек Холмедов
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Ван Хефлин
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен