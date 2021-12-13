«‎Дом Gucci», «‎Лакричная пицца» и другие фильмы студии MGM выйдут на More.tv

Первым фильмом в линейке станет хоррор Нии ДаКосты«Кэндимен». Продолжающая одноименный фильм 1992 года, картина расскажет историю молодого художника Энтони Маккоя, который переезжает со своей девушкой в Чикаго и устраивает выставку, навеянную историей о местном маньяке, и на ней происходит двойное убийство. Сценаристом фильма выступил Джордан Пил, чей сатирический хоррор «Прочь» завоевал в 2018 году «Оскар» за лучший сценарий. Онлайн-премьера состоится 27 февраля.
Также на платформе выйдут мюзикл Джо Райта«Сирано» с Питером Динклэйджем в роли Сирано Де Бержерака, байопик американской певицы и королевы соула Ареты Франклин «Респект» и вторая часть мультфильма про семейку Аддамс «Горящий тур», в котором резко повзрослевшие дети и их родители отправятся в отпуск, чтобы наладить отношения друг с другом.
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