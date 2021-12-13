«Петровы в гриппе» стали лучшим фильмом кинофестиваля «Спутник над Польшей»

анонс

Режиссер занимает эту должность с 1998 года

Количество зрителей оригинального сериала после выхода сиквела возросло на 59%

Продолжение «Секса в большом городе» стало лучшей премьерой HBO Max за всю историю сервиса

«‎Дом Gucci», «‎Лакричная пицца» и другие фильмы студии MGM выйдут на More.tv

13 декабря

Победителем первого в России Международного «Хоррор-Феста» стала картина Эскиля Вогта «Паранормальные»

Специальные призы получили фильмы «Вали отсюда», «Ариаферма» и «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь»