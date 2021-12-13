«Петровы в гриппе» стали лучшим фильмом кинофестиваля «Спутник над Польшей»

Гран-при Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» с формулировкой «За картину, восстанавливающую веру в бескомпромиссность художественного кино» и 2500 евро получил фильм Кирилла Серебренникова«Петровы в гриппе». Также вместе с картиной Михаила Сегала«Глубже!» он был удостоен приза зрительских симпатий, сообщает пресс-служба смотра.
фото: К/ф «Петровы в гриппе», режиссер Кирилл Серебренников
Фестиваль «Спутник над Польшей» является крупнейшим в мире смотром российского кино и проводится с целью укрепления культурных связей между Россией и Польшей. Ежегодно в течение нескольких месяцев после окончания фестиваля в Варшаве избранные фильмы из его программы повторяются еще в 50 городах страны. В 2021 году фестиваль проходил в 15-й раз. Жюри игрового конкурса возглавлял продюсер Ежи Капущинский, документального — режиссер Роберт Глиньский.
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