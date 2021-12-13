Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Петровы в гриппе» стали лучшим фильмом кинофестиваля «Спутник над Польшей»

13 декабря
2021 год

Новости кино >>
13 декабря 2021
Гран-при Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» с формулировкой «За картину, восстанавливающую веру в бескомпромиссность художественного кино» и 2500 евро получил фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Также вместе с картиной Михаила Сегала «Глубже!» он был удостоен приза зрительских симпатий, сообщает пресс-служба смотра.

«Петровы в гриппе» стали лучшим фильмом кинофестиваля «Спутник над Польшей»
фото: К/ф «Петровы в гриппе», режиссер Кирилл Серебренников

Второй и третий призы в размере 1500 и 500 евро получили дебютный фильм Анастасии Пальчиковой «Маша» и лента Алексея Германа-младшего «Дело» соответственно. Ленту Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал»​​ отметили специальным дипломом «За оригинальный взгляд, в котором христианская притча идет об руку с мрачным гротеском тоталитарной действительности».

Среди документальных фильмов Гран-при и денежное вознаграждение в размере 2500 евро получил фильм Юлии Бобковой «Станиславский. Жажда жизни». Второе и третье место заняли фильмы «Нерка. Рыба красная» Дмитрия Шпиленока и Владислава Гришина и «Агафья» Павла Селина соответственно.

Фестиваль «Спутник над Польшей» является крупнейшим в мире смотром российского кино и проводится с целью укрепления культурных связей между Россией и Польшей. Ежегодно в течение нескольких месяцев после окончания фестиваля в Варшаве избранные фильмы из его программы повторяются еще в 50 городах страны. В 2021 году фестиваль проходил в 15-й раз. Жюри игрового конкурса возглавлял продюсер Ежи Капущинский, документального — режиссер Роберт Глиньский.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Юлия БобковаАлексей Герман (младший)Наталья МеркуловаАнастасия ПальчиковаМихаил СегалПавел СелинКирилл СеребренниковАлексей Чупов
фильмы
Глубже!ДелоКапитан Волконогов бежалМашаНерка. Рыба краснаяПетровы в гриппеСтаниславский. Жажда жизни

анонс

Скорбим

Ольга Раскатова
11 декабря ушла из жизни актриса Ольга Раскатова.
Лина Вертмюллер
9 декабря ушла из жизни итальянский режиссёр, сценарист, драматург Лина Вертмюллер.
Наталья Филиппова
8 декабря ушла из жизни актриса Наталья Филиппова.

День рождения >>

Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Йоанна Моро
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Мирзабек Холмедов
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Ван Хефлин
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram