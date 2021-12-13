Продолжение «Секса в большом городе» стало лучшей премьерой HBO Max за всю историю сервиса

Мини-сериал «И просто так», сиквел популярного в начале 2000-х шоу «Секс в большом городе», стал самой просматриваемой премьерой HBO Max с момента его запуска в мае 2020 года. Также первые два эпизода сериала, премьера которых состоялась 9 декабря, уже заняли первое и второе место в общем рейтинге самых популярных шоу сервиса, пишет The Wrap.
фото: Кадр из мини-сериала «И просто так»
Кроме того, после премьеры сиквела на 59% увеличилось количество зрителей оригинального сериала, что позволило ему занять 11-е место в рейтинге продуктов сервиса.
Новая глава «Секса в большом городе» состоит из десяти 40-минутных эпизодов и рассказывает о жизни его героинь 20 лет спустя. К своим ролям в фильме вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, в то время как Ким Кэттролл, исполнявшая роль Саманты Джонс, от участия в сиквеле отказалась. Ее отсутствие объясняется в первые минуты нового шоу.
В России сериал «И просто так» доступен для просмотра в онлайн-сервисе «Амедиатека».
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