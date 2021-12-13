Председателем Союза кинематографистов РФ вновь стал Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков, возглавляющий Союз кинематографистов РФ с 1998 года, вновь стал его председателем. Он был переизбран на этот пост в результате открытого голосования на XI съезде организации в Центральном Доме кинематографистов 13 декабря, сообщает ТАСС.
фото: Global Look Press
Режиссер поблагодарил присутствующих и заметил, что «всемерно готов поддерживать и помогать» руководству союза, в состав которого входят профессионалы, знающие нужды организации. Также Михалков призвал своевременно платить членские взносы, предупредив, что в противном случае кинематографистам будет отказано в поддержке.
Союз кинематографистов был организован в 1990 году и состоит из 13 профессиональных гильдий — кинодраматургов, редакторов, режиссеров, художников, гримеров, композиторов, кинооператоров, звукорежиссеров, актеров, киноведов и кинокритиков, продюсеров и организаторов кинопроцесса, каскадеров и кинотехников. В общей сложности в состав организации входит около пяти тысяч кинематографистов.
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