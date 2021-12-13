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Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной станет первым российским проектом Apple Originals

13 декабря
2021 год

Новости кино >>
13 декабря 2021
Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной, Филиппом Янковским и Марусей Фоминой в главных ролях станет первым российским проектом Apple Originals, сообщает пресс-служба стримингового сервиса Apple TV+, где весной 2022 года состоится мировая премьера сериала.

Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной станет первым российским проектом Apple Originals
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«"Контейнер" производства российского видеосервиса START присоединяется к расширяющейся глобальной линейке сериалов Apple TV+, отмеченных наградами и созданных самыми креативными авторами по всему миру. «Контейнер» производства российского видеосервиса START присоединяется к расширяющейся глобальной линейке сериалов Apple TV+, отмеченных наградами и созданных самыми креативными авторами по всему миру», – отмечается в сообщении Apple TV+.

Главная героиня сериала Саша (Акиньшина) зарабатывает на жизнь суррогатным материнством и соглашается переехать в дом богатой семейной пары, чьего ребенка она вынашивает. Муж и жена воспринимают ее лишь как «биологический контейнер». Пока Саша живет в элитном загородном поселке, она видит, сколько тайн его обитатели скрывают за роскошными фасадами. Но и у нее самой есть секрет, который вот-вот может всплыть на поверхность и стать угрозой для всех участников событий. Сериал снят режиссером Максимом Свешниковым и шоураннером Алексеем Ляпичевым, ранее работавшими над проектом 257 причин, чтобы жить, отмеченном призом за лучшую женскую роль (Полина Максимова) на фестивале Canneseries.

Российская премьера «Контейнера» состоялась 9 сентября на видеосервисе START. Ранее сериал этого же сервиса – «Лучше, чем люди» – был первым российским проектом в линейке Netflix Original.
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№ 1
Полина Загорская (Москва)   13.12.2021 - 20:02
Ого, не знала, что этот сериал уже и на Apple TV. На самом деле - это большой успех, здорово! Еще не удалось посмотреть сериал, но очень хотелось бы читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной станет первым российским проектом Apple Originals фотографии
Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной станет первым российским проектом Apple Originals фотографии
Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной станет первым российским проектом Apple Originals фотографии
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