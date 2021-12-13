Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной станет первым российским проектом Apple Originals

анонс

Режиссеру было 77 лет

Не стало Сергея Соловьева

Драма финского режиссера Юхо Куосманена претендует на звание лучшего неанглоязычного полнометражного фильма

Фильм «Купе номер 6» номинирован на «Золотой глобус»

«Дюна», «Власть пса» и «Параллельные матери» претендуют на «Золотой глобус»

13 декабря

Председателем Союза кинематографистов РФ вновь стал Никита Михалков

Режиссер занимает эту должность с 1998 года