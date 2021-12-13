Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной станет первым российским проектом Apple Originals

«"Контейнер" производства российского видеосервиса START присоединяется к расширяющейся глобальной линейке сериалов Apple TV+, отмеченных наградами и созданных самыми креативными авторами по всему миру. «Контейнер» производства российского видеосервиса START присоединяется к расширяющейся глобальной линейке сериалов Apple TV+, отмеченных наградами и созданных самыми креативными авторами по всему миру», – отмечается в сообщении Apple TV+.
Главная героиня сериала Саша (Акиньшина) зарабатывает на жизнь суррогатным материнством и соглашается переехать в дом богатой семейной пары, чьего ребенка она вынашивает. Муж и жена воспринимают ее лишь как «биологический контейнер». Пока Саша живет в элитном загородном поселке, она видит, сколько тайн его обитатели скрывают за роскошными фасадами. Но и у нее самой есть секрет, который вот-вот может всплыть на поверхность и стать угрозой для всех участников событий. Сериал снят режиссером Максимом Свешниковым и шоураннером Алексеем Ляпичевым, ранее работавшими над проектом 257 причин, чтобы жить, отмеченном призом за лучшую женскую роль (Полина Максимова) на фестивале Canneseries.
Российская премьера «Контейнера» состоялась 9 сентября на видеосервисе START. Ранее сериал этого же сервиса – «Лучше, чем люди» – был первым российским проектом в линейке Netflix Original.
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