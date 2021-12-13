«Дюна», «Власть пса» и «Параллельные матери» претендуют на «Золотой глобус»

анонс

Режиссеру было 77 лет

Не стало Сергея Соловьева

Драма финского режиссера Юхо Куосманена претендует на звание лучшего неанглоязычного полнометражного фильма

Фильм «Купе номер 6» номинирован на «Золотой глобус»

Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной станет первым российским проектом Apple Originals

13 декабря

Председателем Союза кинематографистов РФ вновь стал Никита Михалков

Режиссер занимает эту должность с 1998 года