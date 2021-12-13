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«Дюна», «Власть пса» и «Параллельные матери» претендуют на «Золотой глобус»

13 декабря
2021 год

Новости кино >>
13 декабря 2021
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус», 79-я церемония вручения которой состоится в январе 2022 года. Трансляция прошла в официальном YouTube-канале премии.

«Дюна», «Власть пса» и «Параллельные матери» претендуют на «Золотой глобус»
фото: К/ф «Дюна», режиссер Дени Вильнёв

В категории «Лучший драматический фильм» представлены «Власть пса», «Дюна», «Белфаст», «Coda: ребенок глухих родителей» и «Король Ричард». На звание лучшей комедии/мюзикла претендуют «Сирано», «Не смотрите наверх», «Лакричная пицца», «Тик-так, бум!» и «Вестсайдская история». Среди режиссеров за главный приз поборются Кеннет Брана («Белфаст»), Джейн Кэмпион («Власть пса»), Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Дени Вильнёв («Дюна»).

Награды в актерской номинации за роли в драматических фильмах могут получить Махершала Али («Лебединая песня»), Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Уилл Смит («Король Ричард»), Дензел Вашингтон («Макбет»), Кристен Стюарт («Спенсер»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Николь Кидман («Быть Рикардо») и Леди Гага («Дом Gucci»). В жанре комедии или мюзикла в соответствующие категории вошли актеры Леонардо ДиКаприо («Не смотрите наверх»), Питер Динклэйдж («Сирано»), Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), Купер Хоффман («Лакричная пицца») и Энтони Рамос («На высте мечты»), а также актрисы Марион Котийяр («Аннет»), Алана Хаим («Лакричная пицца»), Дженнифер Лоуренс («Не смотри наверх»), Эмма Стоун («Круэлла») и Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»).

«Дюна», «Власть пса» и «Параллельные матери» претендуют на «Золотой глобус»
фото: К/ф «Параллельные матери», режиссер Педро Альмадовар

В телевизионном конкурсе на победу рассчитывают драматические сериалы «Люпен», «Утреннее шоу», «Поза», «Игра в кальмара» и «Наследники», комедийные проекты «Великая», «Хитрости», «Убийства в одном здании», «Псы резервации» и «Тед Лассо» и телефильмы/мини-сериалы «Ломка», «Импичмент: американская история преступлений», «Мейр из Исттауна», «Подземная железная дорога» и «Уборщица. История матери-одиночки». В категории «Лучший неанглоязычный полнометражный фильм» заявлены «Купе номер 6», «Сядь за руль моей машины», «Рука Бога», «Герой» и «Параллельные матери».
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