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Фильм «Купе номер 6» номинирован на «Золотой глобус»

13 декабря
2021 год

Новости кино >>
13 декабря 2021
Картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6» попала в номинацию «Лучший неанглоязычный полнометражный фильм» ежегодной премии «Золотой глобус», присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Оглашение списка номинантов прошло в онлайн-формате в официальном YouTube-канале премии.

Фильм «Купе номер 6» номинирован на «Золотой глобус»
фото: К/ф «Купе номер 6», режиссер Юхо Куосманен

Фильм стал совместным проектом Финляндии, Эстонии, России и Германии. Действие происходит в поезде «Москва-Мурманск», где случайно встречаются финская студентка и русский шахтер. Нечаянное соседство помогает им осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям. Ранее картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля и была заявлена от Финляндии на «Оскар».

Церемония вручения премии по традиции состоится в январе 2022 года.
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№ 1
Полина Загорская (Москва)   13.12.2021 - 20:01
Это невероятное достижение! Молодцы! Очень круто! Все никак руки не доберутся посмотреть эти фильмы. Очень впечатляют отзывы читать далее>>
Всего сообщений: 1
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