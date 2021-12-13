Фильм «Купе номер 6» номинирован на «Золотой глобус»

Картина финского режиссера Юхо Куосманена«Купе номер 6» попала в номинацию «Лучший неанглоязычный полнометражный фильм» ежегодной премии «Золотой глобус», присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Оглашение списка номинантов прошло в онлайн-формате в официальном YouTube-канале премии.
фото: К/ф «Купе номер 6», режиссер Юхо Куосманен
Фильм стал совместным проектом Финляндии, Эстонии, России и Германии. Действие происходит в поезде «Москва-Мурманск», где случайно встречаются финская студентка и русский шахтер. Нечаянное соседство помогает им осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям. Ранее картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля и была заявлена от Финляндии на «Оскар».
Церемония вручения премии по традиции состоится в январе 2022 года.
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