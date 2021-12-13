Фильм «Купе номер 6» номинирован на «Золотой глобус»

анонс

Режиссеру было 77 лет

Не стало Сергея Соловьева

«Дюна», «Власть пса» и «Параллельные матери» претендуют на «Золотой глобус»

Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной станет первым российским проектом Apple Originals

13 декабря

Председателем Союза кинематографистов РФ вновь стал Никита Михалков

Режиссер занимает эту должность с 1998 года