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Мадс Миккельсен кошмарит волшебный мир в трейлере фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

14 декабря
2021 год

Новости кино >>
14 декабря 2021
Студия Warner Bros. Pictures представила официальный трейлер фэнтезийного приключения «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» — новой истории о волшебном мире, созданном Дж.К. Роулинг. Режиссёром картины выступил Дэвид Йейтс.


Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше. Но какая роль в этой миссии уготована самому Дамблдору?

Мадс Миккельсен кошмарит волшебный мир в трейлере фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Главные роли в картине сыграли Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Каллум Тернер, Джессика Уильямс, Кэтрин Уотерстон и другие. В роли Геллерта Грин-де-Вальда Джонни Деппа заменил Мадс Миккельсен.

Российская премьера картины «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» состоится 7 апреля 2022 года.
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Мадс Миккельсен кошмарит волшебный мир в трейлере фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» фотографии
Мадс Миккельсен кошмарит волшебный мир в трейлере фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» фотографии
Мадс Миккельсен кошмарит волшебный мир в трейлере фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» фотографии
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