Мадс Миккельсен кошмарит волшебный мир в трейлере фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Студия Warner Bros. Pictures представила официальный трейлер фэнтезийного приключения «Фантастические твари: Тайны Дамблдора
» — новой истории о волшебном мире, созданном Дж.К. Роулинг
. Режиссёром картины выступил Дэвид Йейтс
.
Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше. Но какая роль в этой миссии уготована самому Дамблдору?
Главные роли в картине сыграли Джуд Лоу
, Эдди Редмэйн
, Эзра Миллер
, Дэн Фоглер
, Элисон Судол
, Каллум Тернер
, Джессика Уильямс
, Кэтрин Уотерстон
и другие. В роли Геллерта Грин-де-Вальда Джонни Деппа заменил Мадс Миккельсен
.
Российская премьера картины «Фантастические твари: Тайны Дамблдора
» состоится 7 апреля 2022 года.
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