Дмитрий Орлов поработает спасателем

«Часть сцен мы снимали в действующем колл-центре, и первое, о чем нас попросили операторы службы спасения, — не останавливаться, продолжать снимать истории, с которыми они сталкиваются каждый день. Так появилась идея оставить первую картину в виде пилота сериала и произвести еще девять серий. Мы очень рады этой возможности рассказать зрителю о таких важных вещах, как взаимопомощь, доблесть и честь», — комментирует продюсер проекта Сергей Белоусов.
Главной героиней повествования станет девушка Люба, которая работает в МЧС 15 лет, но впервые выходит на работу в качестве оператора службы спасения. Первым, кто ей позвонит, окажется до ужаса напуганная девочка, которая потерялась в зимнем лесу, и тело уже перестало ее слушаться.
«Мне кажется, это нужная, важная история, потому что в потоке суеты наших “человеческих” дел, мы забываем о том, что есть люди, бойцы невидимого фронта, чьих имен и фамилий мы не знаем, но ведь они помогают людям каждый день», — делится актриса Карина Мишулина.
Съемки фильма проходят при поддержке Института развития интернета.
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