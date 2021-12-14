Документальный фильм «Нас других не будет» вернется на экраны в день рождения Сергея Бодрова-младшего

фото: К/ф «Нас других не будет», режиссер Петр Шепотинник
Фильм родился как прямое продолжение многочисленных встреч и разговоров киноведа и режиссера-документалиста Петра Шепотинника с Сергеем Бодровым-младшим и Алексеем Балабановым. Также в картине принимают участие друзья и соратники режиссера, трагически погибшего в Кармадонском ущелье в 2002 году, — продюсер Сергей Сельянов, художник по костюмам Надежда Васильева, музыкант Вячеслав Бутусов и оператор Сергей Астахов.
Премьера картины состоялась на открытии 32-го «Кинотавра».
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