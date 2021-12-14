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Документальный фильм «Нас других не будет» вернется на экраны в день рождения Сергея Бодрова-младшего

14 декабря
2021 год

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14 декабря 2021
Документальная картина Петра Шепотинника «Нас других не будет» вернется на киноэкраны в день 50-летия своего героя — актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. Показы пройдут 26 и 27 декабря, сообщает пресс-служба проекта.

Документальный фильм «Нас других не будет» вернется на экраны в день рождения Сергея Бодрова-младшего
фото: К/ф «Нас других не будет», режиссер Петр Шепотинник


Фильм родился как прямое продолжение многочисленных встреч и разговоров киноведа и режиссера-документалиста Петра Шепотинника с Сергеем Бодровым-младшим и Алексеем Балабановым. Также в картине принимают участие друзья и соратники режиссера, трагически погибшего в Кармадонском ущелье в 2002 году, — продюсер Сергей Сельянов, художник по костюмам Надежда Васильева, музыкант Вячеслав Бутусов и оператор Сергей Астахов.

Премьера картины состоялась на открытии 32-го «Кинотавра».
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Сергей Астахов (II)Алексей БалабановСергей Бодров (младший)Вячеслав БутусовНадежда Васильева (II)Сергей СельяновПетр Шепотинник
фильмы
Нас других не будет

фотографии >>
Документальный фильм «Нас других не будет» вернется на экраны в день рождения Сергея Бодрова-младшего
Документальный фильм «Нас других не будет» вернется на экраны в день рождения Сергея Бодрова-младшего
Документальный фильм «Нас других не будет» вернется на экраны в день рождения Сергея Бодрова-младшего
Документальный фильм «Нас других не будет» вернется на экраны в день рождения Сергея Бодрова-младшего
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