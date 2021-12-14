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Курьеры станут героями сериала

14 декабря
2021 год

Новости кино >>
14 декабря 2021
Онлайн-кинотеатр KION снимет первый в России сериал о жизни курьеров. В основу сценария лягут реальные истории работников известного сервиса. Производством фильма займется кинокомпания «Пиманов и партнеры» продюсера, режиссера и сценариста Алексея Пиманова, сообщает пресс-служба медиасервиса.

О жизни курьеров снимут первый в Росси сериал
фото: Онлайн-кинотеатр KION

«Мы привыкли встречать в лифте или проходить мимо людей с большими сумками за плечами и не задумываться, кто они, откуда, о чем думают, мечтают и почему пошли работать курьерами. Заметили мы их по-настоящему, только когда пришла пандемия. Сделать этих людей героями нового сериала - суперидея, позволяющая показать нашу жизнь такой, какая она есть на самом деле», — комментирует проект Алексей Пиманов.

«Работа и приключения курьеров — это энциклопедия современной российской жизни. Удивительны и интересны их биографии, курьеры становятся свидетелями многочисленных и драматических, и курьезных ситуаций. Этот сериал имеет все шансы стать большой интересной франшизой на много сезонов», — рассказывает о планах онлайн-кинотеатра его глава Игорь Мишин.

Как отмечают авторы идеи, съемкой сериала о невидимой стороне жизни курьеров они хотят выразить благодарность тем, кто за последние два года постоянных ограничений стал незаменим в обеспечении комфорта миллионов людей.
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