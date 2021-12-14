Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

О жизни Александра Петрова вне съемочной площадки сняли сериал

14 декабря
2021 год

Новости кино >>
14 декабря 2021
Премьера документального сериала о жизни Александра Петрова за пределами съемочных площадок «Вопреки» состоится 19 декабря в новом независимом онлайн-кинотеатре Stories.stream, сообщает его пресс-служба.

Документальный сериал об Александре Петровом выйдет 19 декабря
фото: Stories.stream

Съемки проекта проходили в 2019 году, когда его команда буквально прикрепилась к артисту на полгода, получив полный доступ к его частной жизни. Единственное условие, которое было поставлено перед ней артистом, – это отсутствие всякой постановки. Так, в течение восьми серий и 240 минут общего хронометража зрители увидят его репетиции, разговоры в гримерках, частные ужины со знаменитостями, пробы в Universal и поездки в Мюнхен, Нью-Йорк и на Кипр. По заверениям создателей, сериал совместит в себе форматы полнометражного кино, музыкального клипа, документальной хроники и влога.

Проект станет первым оригинальным релизом на канадской платформе Stories.stream, специализирующейся на документальном контенте в инди-стиле.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Александр Петров (IV)

анонс

Скорбим

Сергей Соловьёв
13 декабря ушёл из жизни режиссёр Сергей Соловьёв.

День рождения >>

Нуртас Адамбаев
Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Елизавета Нилова
Игорь Окрепилов
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Дэн Дейли
Пэтти Дюк
Наташа Макэлхоун
Ли Ремик
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен