О жизни Александра Петрова вне съемочной площадки сняли сериал

Премьера документального сериала о жизни Александра Петрова за пределами съемочных площадок «Вопреки» состоится 19 декабря в новом независимом онлайн-кинотеатре Stories.stream, сообщает его пресс-служба.
фото: Stories.stream
Съемки проекта проходили в 2019 году, когда его команда буквально прикрепилась к артисту на полгода, получив полный доступ к его частной жизни. Единственное условие, которое было поставлено перед ней артистом, – это отсутствие всякой постановки. Так, в течение восьми серий и 240 минут общего хронометража зрители увидят его репетиции, разговоры в гримерках, частные ужины со знаменитостями, пробы в Universal и поездки в Мюнхен, Нью-Йорк и на Кипр. По заверениям создателей, сериал совместит в себе форматы полнометражного кино, музыкального клипа, документальной хроники и влога.
Проект станет первым оригинальным релизом на канадской платформе Stories.stream, специализирующейся на документальном контенте в инди-стиле.
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