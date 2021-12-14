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Роман Волобуев приступил к съемкам сериала «Аврора»

14 декабря
2021 год

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14 декабря 2021
Роман Волобуев приступил к съемкам 8-серийной черной комедии «Аврора» с Еленой Трониной, Мананой Тотибадзе, Ольгой Богомазой, Дмитрием Ендальцевым, Алексеем Золотовицким и Ольгой Сутуловой. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER, сообщает его пресс-служба.

Роман Волобуев приступил к съемкам сериала «Аврора»
фото: Онлайн-кинотеатр PREMIER

Главной героиней картины станет 25-летняя Саша Зорина. В 10 лет она прославилась на всю страну главной ролью в блокбастере «Аврора», а спустя 15 лет нигде не снимается, работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств и много пьет. Вернувшись домой после долгого празднования дня рождения, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели своей жизни, и пытаясь восстановить события выпавшего из памяти месяца, погружается глубоко в прошлое.

«“Аврора” была придумана в 2014 году. Я тогда прислал продюсеру Александру Дулерайну пилот ситкома про московское сериальное производство. Он был написан с точки зрения 25-летней актрисы, которую никуда не берут, потому что она странная, сложная, пьет и слышит голоса. За те 7 лет, что мы с ним с этой историей возились, смешного в ней становилось все меньше, а смятения и ужаса больше. Пока мы наконец не оказались в точке, когда жанр происходящего в кадре стало абсолютно невозможно определить. Тогда мы и поняли, что снимать нужно срочно», — рассказывает о проекте режиссер и соавтор сценария Роман Волобуев. «Все на этом проекте происходит стремительно, даже кастинг. Долго мы искали только главную героиню, посмотрели больше ста актрис, в итоге утвердили Лену Тронину», — добавляет Маруся Трубникова, также занимающаяся продюсированием картины.
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Роман Волобуев приступил к съемкам сериала «Аврора»
Роман Волобуев приступил к съемкам сериала «Аврора»
Роман Волобуев приступил к съемкам сериала «Аврора»
Роман Волобуев приступил к съемкам сериала «Аврора»
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