В Москве проходит Всероссийская акция «День короткометражного кино»

В Москве с 13 декабря проходит Всероссийская акция «День короткометражного кино». Деловая программа открылась пресс-конференцией с участием членов жюри и партнеров акции, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба акции
Модератором онлайн-беседы с журналистами выступила главный редактор портала Moviestart и отборщик программы игрового кино «Дня короткометражного кино» Юлия Свинцова. Она отметила, что всего в этом году были получены заявки на участие 205 игровых, 48 документальных и 57 анимационных работ. Призовой фонд составил 2 млн рублей.
«В этом году мы получили заявки не только из разных уголков России, но и других стран. С учётом того, что все устали от нестабильности и напряжения, вызванного пандемией, в этот раз особое внимание мы уделили проектам, которые несут позитивные истории. И выбрать, откровенно говоря, было непросто – режиссёры через свои работы демонстрировали силу добра, жизнелюбия и семейных ценностей», – подчеркнула модератор.
Добрые истории были высоко отмечены организаторами и среди документальных проектов.
«В Новый год так хочется волшебства! Документальные фильмы в программе акции отобраны именно по этому принципу. Три истории убедят зрителей, что в жизни много чудес – нужно только позволить им случиться», – рассказала отборщик программы «Документальное кино» Ольга Филонова.
фото: Антон Калинкин
Российский продюсер, владелец фестивалей «Короче» и Realist Web Fest и Web fest Berlin Антон Калинкин рассказал о перспективах короткого метра и их причинах. «На мой взгляд, у короткого места блестящее, невероятное будущее! Постепенно мы приходим в тот период, когда представители старшего поколения, как и молодые зрители, живут динамичной жизнью и так же начинают потреблять новые формы контента. Теперь победителем являются не онлайн-платформы, производители контента, а зритель. И самым главным призом "Дня короткометражного кино", на мой взгляд, будет зрительский приз», – отметил Антон Арнольдович, после чего напомнил, что «сегодня нет ни одного киновуза, в котором бы не было программы по короткому метру, нет ни одной онлайн-платформы, которая бы не интересовалась данным типом контента, и нет ни одного кинофестиваля, в котором не было бы отдельной программы короткометражных фильмов, хотя главным остается фестиваль "Короче"».
Продюсер также сообщил, что в рамках недавней встречи с министром культуры Ольгой Любимовой обсудил возможность государственной поддержки. «Мы с Ольгой Борисовной Любимовой обсудили возможность того, чтобы государство помогало дебютантам сделать первый шаг. Думаю, что в ближайшее время такая возможность появится. Авторам останется же немножко таланта, смелости и профессионализма, и всё будет прекрасно», – резюмировал эксперт.
Директор по внешним коммуникациям мультимедийного сервиса Оkko Анна Заярина оценила степень заинтересованности зрителей короткометражными фильмами.
«На сегодняшний день привычка смотрения в онлайн-кинотеатре у зрителя находится в начальной стадии. Но уже сегодня можно с уверенностью констатировать его интерес к формату короткого метра. В этом году мы стали партнёрами фестиваля "Короче", с удовольствием присоединились ко "Дню короткометражного кино". И здесь каждый из нас вносит свой вклад в развитие короткого метра в стране – мы расширяем географию и стремимся к тому, чтобы зритель имел возможность потреблять качественный контент, в том числе – в формате короткого метра», – отметила Заярина. По ее словам, коллекция лучших конкурсных и внеконкурсных короткометражек, а также фильмы из коллекции Европейской киноакадемии будут доступны в мультимедийном сервисе Okko. Свинцова выразила благодарность Оkko за партнерство и подчеркнула, что потенциала онлайн-платформы достаточно для того, чтобы донести короткий метр до каждого российского дома.
Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская добавила, что короткий метр ценен тем, что представляет отличный социальный срез всей страны. «Принципиально региональные короткометражки не отличаются от столичных – требования к качеству фильмов везде одинаковые. Региональные проекты характерны, как правило, тем, что поднимают темы, волнующие жителей разных уголков нашей большой страны. Это самое интересное и ценное», – пояснила эксперт.
Ко «Дню короткометражного кино» основатель независимого российского агентства короткометражного кино Vostok Янна Буряк и директор фестиваля и форума иммерсивного и интерактивного кино Франсуа Серр анонсировали программу, которая создавалась в рамках партнёрства Vostok с его французской ассоциацией Prenez Du Relief, которая также отвечает за организацию фестиваля Courant3D.
«Я очень счастлива сотрудничеству с Франсуа Серром и рада тому, что мы можем представить результаты нашей совместной деятельности на "Дне короткометражного кино". Vostok специализируется на коротком метре, а сейчас все новые форматы создаются в хронометраже короткометражного кино, почти без исключения: XR, VR, AR, 3D, "вертикальный", AI и т.д. В этом году мы совместно с нашими партнерами из Франции представим программу фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В их числе – картины, написанные ИИ, и те, которые используют технологии ИИ в подборе звуковой дорожки, компьютерной графики, подготовке к производству, финансовых прогнозах и многих других задачах кинопроизводства. Совместно с Франсуа мы проведём лекцию на тему иммерсивного и интерактивного кино. Ещё мы подумываем о возможности вручить дополнительный приз победителям акции», – рассказала Буряк. Юлия Свинцова напомнила, что в прошлом году благодаря агентству Vostok в акции приняли участие игроки зарубежного рынка.
Анонсируя программу мероприятий, модератор отметила, что особое внимание в этом году будет также уделено семейному контенту – в этом году зрители увидят работы, выполненные в новых жанрах.
«Я очень рада тому, что в этом году в рамках "Дня короткометражного кино" появилась отдельная программа анимации. Мультфильмы и раньше включались в разные сеансы Акции, но в основном это были истории для детей, малышей и семейного просмотра. Сформированная в этом году программа познакомит гостей мероприятия с удивительным, ярким и необычным миром авторской анимации, создатели которой ориентируются на зрителей разных возрастов и творят подлинные произведения искусства, признаваемые специалистами всего мира на самых престижных кинофестивалях», – отметила киновед, продюсер анимационного кино, куратор анимационной программы «Дня короткометражного кино» Алёна Сычёва.
Генеральный директор «Дня короткометражного кино» Дмитрий Якунин отметил, что мероприятие способствует не только популяризации короткого метра в России, но и оказывает максимальную поддержку молодым талантам в регионах.
«За годы проведения мероприятий для начинающих кинематографистов мы объездили всю страну и представили взору представителей профессионального сообщества немалое количество ярких, колоритных, цельных и запоминающихся работ. Для нас честь поддерживать молодых авторов не только в столице и крупных городах, но и в других регионах России, придавать дополнительный стимул для развития их творчества. И нам важно понимать значение акции "День короткометражного кино" – как некоего мостика между "большой" индустрией и маленькими инициативами, площадки, консолидирующей индустрию короткометражного кино», – заключил Якунин.
Всероссийская акция «День короткометражного кино-2021» продлится до 31 декабря в гибридном формате. Мероприятие, организованное при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проходит восьмой раз. Работы конкурсантов в этом году будут оценивать Антон Калинкин, Нина Ромодановская и режиссеры Юрий Быков и Владимир Хотиненко. Среди заявленных категорий — «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший фильм-премьера», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая режиссерская работа в документальном кино», «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа». Номинации конкурса видео о социальных проектах: в категории «Взгляд снаружи» – «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший сценарий игрового фильма», в категории «Взгляд изнутри» – «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший сценарий игрового фильма». Отдельно на сайте www.shortday.ru пройдет зрительское голосование. Зрителям будут представлено 13 игровых фильмов, включая три премьеры игровых, восемь анимационных и три документальных фильма.
Программа «Дня короткометражного кино» включает работы лауреатов ведущих российских и международных киносмотров, некоммерческие показы международных программ короткометражного кино, образовательные и деловые мероприятия, опрос ведущих киноэкспертов, посвященный короткому метру, акция «Ночь короткого метра» и флешмоб «Мой первый короткий метр». Отдельная программа посвящена социальным роликам – 16 декабря в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы победителей конкурса видео о социальных проектах «Хорошая история». Организаторы готовят специальную программу, посвященную памяти Кирилла Разлогова. Также зрители увидят кинотеатральные премьеры документальных сериалов «Вы из будущего-2» и «Займёмся наукой». Подведение итогов состоится в рамках «Ночи короткого метра» 21 декабря.
обсуждение >>