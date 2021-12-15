В Москве проходит Всероссийская акция «День короткометражного кино»

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15 декабря Мультсериал «Ну, погоди! Каникулы» стартует 17 декабря Премьера первых серий состоится в сети уличных цифровых экранов медиахолдинга Maer и на платформе Okko

14 декабря Александр Кузнецов подтвердил участие в третьем эпизоде «Фантастических тварей» В истории о тайнах профессора Дамблдора российский актер сыграл ключевую роль персонажа по имени Хельмут