Завершились съемки «Клипмейкеров» Григория Константинопольского

Фильм поведает о молодом московском клипмейкере Грише, который прокладывает путь к славе через лихие девяностые — в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений. Его друзья — лучшие клипмейкеры страны, его клиенты — главные ее звезды. Одна лихая авантюра следует за другой — ребятам везет. И, кажется, что все только начинается.
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
По словам продюсера картины Сергея Сельянова, «Гриша Константинопольский, мой давний товарищ и друг принес нам сценарий, и мы, скажу так, с удовольствием запустили его в производство. Это его хулиганский, ироничный, как всегда у Гриши, яркий и дерзкий, как мы шутим, "байопик" о собственной молодости, о том, как все начиналось (и кино в том числе) — у нас здесь — в России, в 90-ых, о том, что было, а может и не было. Фильм выйдет в прокат 29 декабря. Дата для проката верная — так как картина очень бодрая и настроенческая, как раз для новогоднего настроения».
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