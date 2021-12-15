Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мультсериал «Ну, погоди! Каникулы» стартует 17 декабря

15 декабря
2021 год

Новости кино >>
15 декабря 2021
Премьера мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» состоится 17 декабря. Первая серия «Лунапарк» будет показана в сети уличных цифровых экранов медиахолдинга Maer. Ее увидят на 79 крупноформатных медиаэкранах, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Уфе. Посетители торговых центров и прохожие по всей стране смогут посмотреть два эксклюзивных сеанса – утренний и вечерний (в 8.30 и 18.00 по московскому времени), которые стартуют на всех экранах одновременно. Об этом сообщает пресс-служба «Союзмультфильма».

Мультсериал «Ну, погоди! Каникулы» стартует 17 декабря
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

С 17 декабря четыре новых эпизода – «Лунапарк», «На чемоданах», «Быстрее, выше, сильнее» и «Пляж» — станут доступны подписчикам Okko. 20 декабря мультсериал стартует в эфире телеканалов «Карусель» и «Мульт». Помимо этого, «Лунапарк» можно будет посмотреть в рамках официального аккаунта «Союзмультфильма» Вконтакте.

«Это одна из самых ответственных и волнительных премьер в новой истории "Союзмультфильма": мы представляем сериал, вдохновленный самым любимым мультфильмом поколений граждан нашей страны, – отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва. – Спустя десятилетия легендарные герои возвращаются на экраны, чтобы подарить свой неповторимый юмор, обаяние и находчивость современным детям. Новое "Ну, погоди! Каникулы" — это "мостик" между прошлым и будущим и замечательный повод собраться у экранов всей семьей».

Мультсериал «Ну, погоди! Каникулы» стартует 17 декабря
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

По ее словам, перезапуск легендарного классического мультсериала, рассчитанный на шести- и восьмилетних зрителей, выполнен в сложном для анимации жанре бездиалоговой гэговой комедии. Помимо уже знакомых зрителю эпизодических персонажей – Бегемота, Свинки, Котенка, появятся новые второстепенные герои – спортивный Барсук Тим, интеллектуал Ежик Шу и модница Косуля Уля. Действие мультсериала развернется в локациях круглогодичного курорта, где Волк больше не будет гоняться за Зайцем, чтобы его съесть: главенствующим станет спортивный интерес. Однако в отчаянной жажде признания и побед серый хулиган зачастую будет выбирать нечестные методы, что станет причиной курьезных и смешных ситуаций.

Как и классическая версия, «Ну, погоди! Каникулы» будет наполнен трюками, юмором и захватывающими погонями с приключениями. Мультсериал выполнен в технике 3D с элементами 2D, и, сохранив классический для анимации движок погони, представит обновленную мультвселенную, где Волк, оставаясь все тем же хулиганом, стал моложе, а Заяц, напротив, повзрослел: в нем можно узнать современного молодого юношу, который ведет активный образ жизни, интересуется новыми технологиями, занимается спортом и наукой. Всего к производству на данный момент запланировано 52 серии.

Мультсериал «Ну, погоди! Каникулы» стартует 17 декабря
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

«Несмотря на то, что "Ну, погоди! Каникулы" – комедия, наш мультфильм не лишен и важной идеи: он расскажет юным зрителям о том, как важно быть честным, даже если на кону – победа в соревнованиях, а в случае поражения – уметь достойно проигрывать. Этот важный лейтмотив мы протянули через сюжетные линии всех серий», – отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Креативным продюсером сериала выступил Андрей Житков, а режиссером — Максим Волков. В разработке сценариев принимал участие сценарист Comedy Club и «ПрожекторПерисХилтон» Вячеслав Благодарский. Свои голоса главным героям подарили Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталёв, а автором обновленной аранжировки к музыкальной теме заставки – композиции «Водные лыжи» Тамаша Дека — стали Иван Дорн и авторы его музыкального издательства Masterskaya.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Tishqa (Москва)   15.12.2021 - 14:23
Ну зачеееем его было перерисовывать(( Люди любят мультики за то, какими видели их в детстве, а эта новомодная графика, на мой взгляд крайне не привлекательна. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Иван Дорн записал аранжировку к заставке нового «Ну, погоди!»
В новых эпизодах «Ну, погоди!» Волка озвучит Гарик Харламов
Готовы более 50 эскизов Волка для перезапуска «Ну, погоди!»
Первый сезон нового сериала «Ну, погоди!» будет состоять из 52 серий
персоны
Максим ВолковИван ДорнАндрей ЖитковЮлия ОсетинскаяЮлиана СлащёваГарик ХарламовДмитрий Хрусталёв
фильмы
Ну, погоди!

анонс

Скорбим

Сергей Соловьёв
13 декабря ушёл из жизни режиссёр Сергей Соловьёв.

День рождения >>

Нина Алисова
Елена Кожухова
Юрий Колокольников
Алексей Красноцветов
Николай Лебедев (II)
Сергей Мурзин
Игорь Угольников
Леван Учанейшвили
Дмитрий Чеботарёв
Дон Джонсон
Мишель Докери
Леон Немчик
Эдита Ольшувка
Стюарт Таунсенд
Джефф Чандлер
Адриана Эстевес
все родившиеся 15 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен