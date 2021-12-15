Мультсериал «Ну, погоди! Каникулы» стартует 17 декабря

Премьера мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» состоится 17 декабря. Первая серия «Лунапарк» будет показана в сети уличных цифровых экранов медиахолдинга Maer. Ее увидят на 79 крупноформатных медиаэкранах, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Уфе. Посетители торговых центров и прохожие по всей стране смогут посмотреть два эксклюзивных сеанса – утренний и вечерний (в 8.30 и 18.00 по московскому времени), которые стартуют на всех экранах одновременно. Об этом сообщает пресс-служба «Союзмультфильма».
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»
С 17 декабря четыре новых эпизода – «Лунапарк», «На чемоданах», «Быстрее, выше, сильнее» и «Пляж» — станут доступны подписчикам Okko. 20 декабря мультсериал стартует в эфире телеканалов «Карусель» и «Мульт». Помимо этого, «Лунапарк» можно будет посмотреть в рамках официального аккаунта «Союзмультфильма» Вконтакте.
«Это одна из самых ответственных и волнительных премьер в новой истории "Союзмультфильма": мы представляем сериал, вдохновленный самым любимым мультфильмом поколений граждан нашей страны, – отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва. – Спустя десятилетия легендарные герои возвращаются на экраны, чтобы подарить свой неповторимый юмор, обаяние и находчивость современным детям. Новое "Ну, погоди! Каникулы" — это "мостик" между прошлым и будущим и замечательный повод собраться у экранов всей семьей».
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»
По ее словам, перезапуск легендарного классического мультсериала, рассчитанный на шести- и восьмилетних зрителей, выполнен в сложном для анимации жанре бездиалоговой гэговой комедии. Помимо уже знакомых зрителю эпизодических персонажей – Бегемота, Свинки, Котенка, появятся новые второстепенные герои – спортивный Барсук Тим, интеллектуал Ежик Шу и модница Косуля Уля. Действие мультсериала развернется в локациях круглогодичного курорта, где Волк больше не будет гоняться за Зайцем, чтобы его съесть: главенствующим станет спортивный интерес. Однако в отчаянной жажде признания и побед серый хулиган зачастую будет выбирать нечестные методы, что станет причиной курьезных и смешных ситуаций.
Как и классическая версия, «Ну, погоди! Каникулы» будет наполнен трюками, юмором и захватывающими погонями с приключениями. Мультсериал выполнен в технике 3D с элементами 2D, и, сохранив классический для анимации движок погони, представит обновленную мультвселенную, где Волк, оставаясь все тем же хулиганом, стал моложе, а Заяц, напротив, повзрослел: в нем можно узнать современного молодого юношу, который ведет активный образ жизни, интересуется новыми технологиями, занимается спортом и наукой. Всего к производству на данный момент запланировано 52 серии.
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»
«Несмотря на то, что "Ну, погоди! Каникулы" – комедия, наш мультфильм не лишен и важной идеи: он расскажет юным зрителям о том, как важно быть честным, даже если на кону – победа в соревнованиях, а в случае поражения – уметь достойно проигрывать. Этот важный лейтмотив мы протянули через сюжетные линии всех серий», – отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.
Креативным продюсером сериала выступил Андрей Житков, а режиссером — Максим Волков. В разработке сценариев принимал участие сценарист Comedy Club и «ПрожекторПерисХилтон» Вячеслав Благодарский. Свои голоса главным героям подарили Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталёв, а автором обновленной аранжировки к музыкальной теме заставки – композиции «Водные лыжи» Тамаша Дека — стали Иван Дорн и авторы его музыкального издательства Masterskaya.
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