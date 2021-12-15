Российские кинокомпании подвели итоги работы на международных рынках

Представители отрасли подвели итоги работы на международных рынках на втором открытом заседании Индустриального Совета Роскино по международной деятельности при Министерстве культуры Российской Федерации. В заседании приняли участие Сергей Сельянов, Вадим Верещагин, Артём Васильев, Тимур Вайнштейн, Влад Ряшин, Игорь Мишин, Джаник Файзиев, Софья Митрофанова, исполнительный продюсер компании Wizart Владимир Николаев, председатель совета директоров ГК «Рики» Илья Попов, директор телеканала ТНТ Роман Петренко, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Фёдор Соснов и другие представители индустрии, уточняет пресс-служба Роскино.
фото: пресс-служба Роскино
Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко отметила победы российских фильмов на международных фестивалях и возросший спрос на российский контент у зарубежных дистрибуторов и копродюсеров. По ее словам, «продвижение кино за последние два года показало беспрецедентные результаты». Ключевые игроки индустрии подчеркнули необходимость и важность мер господдержки и субсидий на рибейты, а особенно поддержки продвижения и адаптации контента, что также подтверждает мировой опыт: в странах с высокоразвитой киноиндустрией такие меры способствуют повышению экспорта на 80%. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил важность поддержки индустрии кино и анимации, подчеркнув, что в этом секторе заняты 22 тысячи человек, а доля экспорта аудиовизуального контента в несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) Москвы составляет по экспертным оценкам 3,6 %.
«В соответствии с принятыми решениями первого Индустриального Совета был разработан и успешно реализован в 2021 году целый ряд проектов при поддержке Минкульта РФ, Фонда кино, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, компаний-производителей контента и других представителей индустрии. При этом нужно отметить, что с 2019 года количество проектов выросло в пять раз. В 2022 году мы намерены значительно усилить консолидацию с отраслью и государством для развития российской креативной индустрии на международных рынках», — рассказала генеральный директор Роскино Евгения Маркова.
фото: пресс-служба Роскино
Благодаря единому экспортному бренду индустрии Russian Content Worldwide российские кинематографисты приняли участие в семи крупных международных рынках, где 132 компании презентовали 515 проектов. Традиционно сильно на рынках выступили производители анимационного контента – 20 компаний представили почти 70 проектов. При этом, впервые после пандемии в рамках Marche Du Film в Каннах работал Российский павильон — в нем прошло более 20 мероприятий. Также масштабное индустриальное присутствие было впервые организовано на бизнес-площадке Венецианского кинофестиваля Venice Production Bridge. Новой для российской индустрии платформой коммуникации стал и Дубайский международный рынок контента DICM 2021.
В 2021-м Роскино при поддержке Министерства культуры продолжило инициативу Focus on Russia в рамках ключевых кинорынков. Одним из ключевых мероприятий уходящего года стал третий международный рынок национального контента Key Buyers Event: Digital, собравший онлайн более 1600 участников из 86 стран мира. Впервые в рамках рынка для синхронизации запроса индустрии и возможностей государства была организована расширенная секция копродукции в партнерстве с международным форумом When East Meets West. В перспективе планируется трансформировать этот формат, который в последние два года проходил онлайн. Предполагается, что мероприятие будет существовать в гибридном формате, подразумевающем несколько кинорынков в отдельных зарубежных регионах. Еще одним нововведением стала программа Focus On Festivals, чьей целью является продвижение российского кино и его презентация кураторам международных фестивалей и компаниям, осуществляющим продажи независимого контента. В результате работы программы уже четыре российских фильма из лайнапа 2021-го попали на престижные фестивали и получили признание от индустриальных экспертов.
фото: пресс-служба Роскино
Расширилась география и появились новые форматы у проекта Russian Film Festival, стартовавшего в 2020-м. Всего за два года недели российского кино прошли в 23 странах Азии, Латинской Америки и Европы, а в 2021-м география включала страны СНГ. При этом в Бразилии, Мексике и Испании фестиваль состоялся повторно. Российское кино и анимацию благодаря этому проекту посмотрели уже более одного миллиона человек по всему миру. Важным моментом в 2021-м стала интеграция проекта в международные фестивали – недели российского кино прошли в рамках показов на фестивалях в Китае, Узбекистане, Польше, Латвии, Эстонии, Беларуси и Египте. Кроме того, в 2021-м совместно с «Кинотавром» была организована образовательная инициатива, направленная на то, чтобы наши таланты могли реализовать себя в любой стране и на любом языке. Мастер-класс для российских актеров «Как попасть в международный проект: эффективные техники самопрезентации и все нюансы кастинга» стал шансом получить профессиональные практические советы от признанных гуру кастинга, работающих с мировыми звездами.
В 2022-м Роскино совместно с Минкультуры РФ, Фондом кино и индустрией намерено усилить работу по продвижению российского креативного контента за рубежом, популяризации профессионалов отечественной индустрии, налаживанию копродукционных связей с международными рынками, и продолжать реализацию инновационных образовательных проектов в коллаборации с международными экспертами и институциями.
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