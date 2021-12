Российские кинокомпании подвели итоги работы на международных рынках

фото: пресс-служба Роскино



Представители отрасли подвели итоги работы на международных рынках на втором открытом заседании Индустриального Совета Роскино по международной деятельности при Министерстве культуры Российской Федерации. В заседании приняли участие Сергей Сельянов Софья Митрофанова , исполнительный продюсер компании Wizart Владимир Николаев , председатель совета директоров ГК «Рики» Илья Попов , директор телеканала ТНТ Роман Петренко , исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Фёдор Соснов и другие представители индустрии, уточняет пресс-служба Роскино.Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко отметила победы российских фильмов на международных фестивалях и возросший спрос на российский контент у зарубежных дистрибуторов и копродюсеров. По ее словам,Ключевые игроки индустрии подчеркнули необходимость и важность мер господдержки и субсидий на рибейты, а особенно поддержки продвижения и адаптации контента, что также подтверждает мировой опыт: в странах с высокоразвитой киноиндустрией такие меры способствуют повышению экспорта на 80%. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил важность поддержки индустрии кино и анимации, подчеркнув, что в этом секторе заняты 22 тысячи человек, а доля экспорта аудиовизуального контента в несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) Москвы составляет по экспертным оценкам 3,6 %.рассказала генеральный директор Роскино Евгения Маркова.Благодаря единому экспортному бренду индустрии Russian Content Worldwide российские кинематографисты приняли участие в семи крупных международных рынках, где 132 компании презентовали 515 проектов. Традиционно сильно на рынках выступили производители анимационного контента – 20 компаний представили почти 70 проектов. При этом, впервые после пандемии в рамках Marche Du Film в Каннах работал Российский павильон — в нем прошло более 20 мероприятий. Также масштабное индустриальное присутствие было впервые организовано на бизнес-площадке Венецианского кинофестиваля Venice Production Bridge. Новой для российской индустрии платформой коммуникации стал и Дубайский международный рынок контента DICM 2021.В 2021-м Роскино при поддержке Министерства культуры продолжило инициативу Focus on Russia в рамках ключевых кинорынков. Одним из ключевых мероприятий уходящего года стал третий международный рынок национального контента Key Buyers Event: Digital, собравший онлайн более 1600 участников из 86 стран мира. Впервые в рамках рынка для синхронизации запроса индустрии и возможностей государства была организована расширенная секция копродукции в партнерстве с международным форумом When East Meets West. В перспективе планируется трансформировать этот формат, который в последние два года проходил онлайн. Предполагается, что мероприятие будет существовать в гибридном формате, подразумевающем несколько кинорынков в отдельных зарубежных регионах. Еще одним нововведением стала программа Focus On Festivals, чьей целью является продвижение российского кино и его презентация кураторам международных фестивалей и компаниям, осуществляющим продажи независимого контента. В результате работы программы уже четыре российских фильма из лайнапа 2021-го попали на престижные фестивали и получили признание от индустриальных экспертов.Расширилась география и появились новые форматы у проекта Russian Film Festival, стартовавшего в 2020-м. Всего за два года недели российского кино прошли в 23 странах Азии, Латинской Америки и Европы, а в 2021-м география включала страны СНГ. При этом в Бразилии, Мексике и Испании фестиваль состоялся повторно. Российское кино и анимацию благодаря этому проекту посмотрели уже более одного миллиона человек по всему миру. Важным моментом в 2021-м стала интеграция проекта в международные фестивали – недели российского кино прошли в рамках показов на фестивалях в Китае, Узбекистане, Польше, Латвии, Эстонии, Беларуси и Египте. Кроме того, в 2021-м совместно с «Кинотавром» была организована образовательная инициатива, направленная на то, чтобы наши таланты могли реализовать себя в любой стране и на любом языке. Мастер-класс для российских актеров «Как попасть в международный проект: эффективные техники самопрезентации и все нюансы кастинга» стал шансом получить профессиональные практические советы от признанных гуру кастинга, работающих с мировыми звездами.В 2022-м Роскино совместно с Минкультуры РФ, Фондом кино и индустрией намерено усилить работу по продвижению российского креативного контента за рубежом, популяризации профессионалов отечественной индустрии, налаживанию копродукционных связей с международными рынками, и продолжать реализацию инновационных образовательных проектов в коллаборации с международными экспертами и институциями.