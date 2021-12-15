Ксения Роменкова и Денис Матросов сыграли в мелодраме «Крайний срок»

По словам Дениса Матросова, «эта история затрагивает самые главные вещи: семью и человеческие отношения, доброту и верность. Через необычную, даже фантастическую форму фильм ставит перед каждым из нас вопрос: что важнее — деньги или счастье близких, карьерная гонка или семья?».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету успешная деловая женщина Виктория настолько увлечена собственным бизнесом, что почти не уделяет времени своей семье. Но жизнь ставит твердую точку в ее ежедневной суете, когда в результате автомобильной аварии она впадает в кому. Став «призраком», героиня понимает, что упустила семью, в которой каждый несчастен: дочь-студентку соблазняет взрослый мужчина, сына третируют школьные рэкетиры, муж не видит от неё любви и заботы. Находясь на грани жизни и смерти, Вика понимает, что у нее есть очень короткий срок, чтобы исправить собственные ошибки.
«Благодаря судьбе моя героиня полностью меняет взгляды на жизнь, на мир, на отношения. Для меня это практически личная история, ведь все мы часто ради работы забываем о своих близких. Наш фильм о том, как важно дорожить каждым мгновением – ведь в любую секунду можно все потерять», — говорит Ксения Роменкова.
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