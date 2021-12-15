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Ксения Роменкова и Денис Матросов сыграли в мелодраме «Крайний срок»

15 декабря
2021 год

Новости кино >>
15 декабря 2021
Завершились съемки лирической четырехсерийной мелодрамы Евгения Татарова «Крайний срок» с Ксенией Роменковой и Денисом Матросовым в главных ролях. В мини-сериале также сыграли Екатерина Пан, Игорь Неведров, Фёдор Воронцов, Анна Куклина, Александра Ровенских, Егор Тишканин и Лика Калинина. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

По словам Дениса Матросова, «эта история затрагивает самые главные вещи: семью и человеческие отношения, доброту и верность. Через необычную, даже фантастическую форму фильм ставит перед каждым из нас вопрос: что важнее — деньги или счастье близких, карьерная гонка или семья?».

Ксения Роменкова и Денис Матросов сыграли в мелодраме «Крайний срок»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету успешная деловая женщина Виктория настолько увлечена собственным бизнесом, что почти не уделяет времени своей семье. Но жизнь ставит твердую точку в ее ежедневной суете, когда в результате автомобильной аварии она впадает в кому. Став «призраком», героиня понимает, что упустила семью, в которой каждый несчастен: дочь-студентку соблазняет взрослый мужчина, сына третируют школьные рэкетиры, муж не видит от неё любви и заботы. Находясь на грани жизни и смерти, Вика понимает, что у нее есть очень короткий срок, чтобы исправить собственные ошибки.

«Благодаря судьбе моя героиня полностью меняет взгляды на жизнь, на мир, на отношения. Для меня это практически личная история, ведь все мы часто ради работы забываем о своих близких. Наш фильм о том, как важно дорожить каждым мгновением – ведь в любую секунду можно все потерять», — говорит Ксения Роменкова.
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Ксения Роменкова и Денис Матросов сыграли в мелодраме «Крайний срок» фотографии
Ксения Роменкова и Денис Матросов сыграли в мелодраме «Крайний срок» фотографии
Ксения Роменкова и Денис Матросов сыграли в мелодраме «Крайний срок» фотографии
Ксения Роменкова и Денис Матросов сыграли в мелодраме «Крайний срок» фотографии
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