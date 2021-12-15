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«Как же долго мы их ждали»: вышел трейлер седьмых «Сватов»

15 декабря
2021 год

Новости кино >>
15 декабря 2021
В сети появился первый официальный трейлер седьмого сезона популярного комедийного сериала «Сваты».



В новых сериях продолжатся приключения Жени и двух ее семей: деревенских жителей Будько и городских интеллигентов Ковалёвых, которые, несмотря на огромную разницу в менталитете и образе жизни, обожают своих внуков и общими силами пытаются их воспитывать.

Герои в своих фантазиях переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков, а в одном из эпизодов зрители увидят Валю и Ивана в юности.

«Как же долго мы их ждали»: вышел трейлер седьмых «Сватов»

К своим героям вернулись Фёдор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Александр Феклистов, Анна Кошмал, Олеся Железняк, Николай Добрынин и Маргарита Шубина. В сериале также появятся Даниил Белых и Виктор Добронравов.

Премьера седьмых «Сватов» состоится на телеканале «Россия».
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