«Как же долго мы их ждали»: вышел трейлер седьмых «Сватов»

В сети появился первый официальный трейлер седьмого сезона популярного комедийного сериала «Сваты
».
В новых сериях продолжатся приключения Жени и двух ее семей: деревенских жителей Будько и городских интеллигентов Ковалёвых, которые, несмотря на огромную разницу в менталитете и образе жизни, обожают своих внуков и общими силами пытаются их воспитывать.
Герои в своих фантазиях переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков, а в одном из эпизодов зрители увидят Валю и Ивана в юности.
К своим героям вернулись Фёдор Добронравов
, Татьяна Кравченко
, Людмила Артемьева
, Александр Феклистов
, Анна Кошмал
, Олеся Железняк
, Николай Добрынин
и Маргарита Шубина
. В сериале также появятся Даниил Белых
и Виктор Добронравов
.
Премьера седьмых «Сватов
» состоится на телеканале «Россия».
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