Премьера детектива «Бывших не бывает» с Сергеем Маховиковым и Лянкой Грыу состоится 20 декабря

Главный герой детектива Илья Дементьев (Маховиков) – спасатель на дорогом кипрском курорте – 20 лет назад вел совсем другую жизнь. Вместе с друзьями он мечтал очистить родной город от наркомафии и принимал участие в спецоперации, выжить после которой можно было лишь инсценировав собственную смерть. Тогда казалось, что он поставил точку в этой страшной истории. Но внезапно погибает его близкий человек, и Илья вынужден вернуться в город. И это далеко не все потрясения: главный герой узнает, что у него есть взрослая дочь, которая может погибнуть, если он за нее не вступится.
«Я вижу очень много похожего в линии главного героя с собой и своей жизнью. Когда теряешь кого-то, кого любишь, то потом уже никого к себе не подпускаешь, боясь пережить боль потери. Становишься "монахом", сильным и неуязвимым. Но всегда приходит момент, когда кто-то своей любовью пробивает защиту и прожигает дырки в бронежилете. Что делает тебя опять слабым и уязвимым, но способным чувствовать. В том числе и боль, — говорит режиссер сериала Улдис Ципстс. — Это история о том, к чему приводит стремление жить ради наслаждения. Если живешь в удовольствие и не совершаешь поступки, наполненные смыслом и ответственностью, твоя жизнь становится пустой, как воздушный шарик. И наркотики – всего лишь апогей такого пути».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Зрителей ждут зрелищные драки, погони и перестрелки. Неоднократно браться за оружие придется и Лянке Грыу, которой досталась главная женская роль. Актриса играет капитана полиции Яну Люкайтис. Четкая, строгая, замкнутая Яна верит, что добро должно восторжествовать. По словам Грыу, она «хотела попробовать себя в новом качестве. Мне было интересно сыграть роль замкнутой, сильной и волевой девушки. Кстати, это первая в моей карьере роль капитана полиции. Своеобразный, в хорошем смысле, вызов, который я с удовольствием приняла».
А вот с оружием Лянка имеет дело далеко не в первый раз – это ее хобби. В свободное время актриса посещает тир, а также занимается стрельбой из лука. Поэтому сцены с использованием оружия ее не пугают.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Конечно, стреляем мы холостыми патронами или и вовсе отыгрываем выстрел, но на площадке все равно всегда присутствуют каскадеры и специалисты по оружию. Они объясняют, как правильно держать то или иное оружие, какая от выстрела должна быть отдача. Как правило, оружие довольно тяжелое, поэтому руки быстро устают. Но зато мышцы накачиваются», — рассказала Лянка Грыу.
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