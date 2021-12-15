Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «Везёт»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера детектива «Бывших не бывает» с Сергеем Маховиковым и Лянкой Грыу состоится 20 декабря

15 декабря
2021 год

Новости кино >>
15 декабря 2021
На НТВ 20 декабря в 20.00 состоится премьера 12-серийной остросюжетной драмы «Бывших не бывает» производства «Киностудии КИТ». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнили Сергей Маховиков, Лянка Грыу, Александр Соколовский, Александр Тютин и Арсений Робак, а компанию им составили Анастасия Чепелюк, Анна Сафронова, Нина Гогаева, Филипп Дьячков, Эдуард Флёров, Бесо Гатаев, Александр Дьяченко, Аристарх Ливанов и Сергей Астахов.

Премьера детектива «Бывших не бывает» с Сергеем Маховиковым и Лянкой Грыу состоится 20 декабря
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Главный герой детектива Илья Дементьев (Маховиков) – спасатель на дорогом кипрском курорте – 20 лет назад вел совсем другую жизнь. Вместе с друзьями он мечтал очистить родной город от наркомафии и принимал участие в спецоперации, выжить после которой можно было лишь инсценировав собственную смерть. Тогда казалось, что он поставил точку в этой страшной истории. Но внезапно погибает его близкий человек, и Илья вынужден вернуться в город. И это далеко не все потрясения: главный герой узнает, что у него есть взрослая дочь, которая может погибнуть, если он за нее не вступится.

«Я вижу очень много похожего в линии главного героя с собой и своей жизнью. Когда теряешь кого-то, кого любишь, то потом уже никого к себе не подпускаешь, боясь пережить боль потери. Становишься "монахом", сильным и неуязвимым. Но всегда приходит момент, когда кто-то своей любовью пробивает защиту и прожигает дырки в бронежилете. Что делает тебя опять слабым и уязвимым, но способным чувствовать. В том числе и боль, — говорит режиссер сериала Улдис Ципстс. — Это история о том, к чему приводит стремление жить ради наслаждения. Если живешь в удовольствие и не совершаешь поступки, наполненные смыслом и ответственностью, твоя жизнь становится пустой, как воздушный шарик. И наркотики – всего лишь апогей такого пути».

Премьера детектива «Бывших не бывает» с Сергеем Маховиковым и Лянкой Грыу состоится 20 декабря
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Зрителей ждут зрелищные драки, погони и перестрелки. Неоднократно браться за оружие придется и Лянке Грыу, которой досталась главная женская роль. Актриса играет капитана полиции Яну Люкайтис. Четкая, строгая, замкнутая Яна верит, что добро должно восторжествовать. По словам Грыу, она «хотела попробовать себя в новом качестве. Мне было интересно сыграть роль замкнутой, сильной и волевой девушки. Кстати, это первая в моей карьере роль капитана полиции. Своеобразный, в хорошем смысле, вызов, который я с удовольствием приняла».

А вот с оружием Лянка имеет дело далеко не в первый раз – это ее хобби. В свободное время актриса посещает тир, а также занимается стрельбой из лука. Поэтому сцены с использованием оружия ее не пугают.

Премьера детектива «Бывших не бывает» с Сергеем Маховиковым и Лянкой Грыу состоится 20 декабря
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Конечно, стреляем мы холостыми патронами или и вовсе отыгрываем выстрел, но на площадке все равно всегда присутствуют каскадеры и специалисты по оружию. Они объясняют, как правильно держать то или иное оружие, какая от выстрела должна быть отдача. Как правило, оружие довольно тяжелое, поэтому руки быстро устают. Но зато мышцы накачиваются», — рассказала Лянка Грыу.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Арсений Робак в конце осени отправится в новую «Горячую точку»
Лянка Грыу и Иван Стебунов сыграют в мелодраме «Рокировка»
Сергей Астахов раскроет преступления при помощи психологии
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Сергей АстаховБесо ГатаевНина ГогаеваЛянка ГрыуАлександр ДьяченкоФилипп ДьячковАристарх ЛивановСергей МаховиковАрсений РобакАнна СафроноваАлександр СоколовскийАлександр ТютинЭдуард ФлёровУлдис ЦипстсАнастасия Чепелюк
фильмы
Бывших не бывает

фотографии >>
Премьера детектива «Бывших не бывает» с Сергеем Маховиковым и Лянкой Грыу состоится 20 декабря фотографии
Премьера детектива «Бывших не бывает» с Сергеем Маховиковым и Лянкой Грыу состоится 20 декабря фотографии
Премьера детектива «Бывших не бывает» с Сергеем Маховиковым и Лянкой Грыу состоится 20 декабря фотографии
Премьера детектива «Бывших не бывает» с Сергеем Маховиковым и Лянкой Грыу состоится 20 декабря фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Спецпроект «Везёт»

Скорбим

Сергей Соловьёв
13 декабря ушёл из жизни режиссёр Сергей Соловьёв.

День рождения >>

Нина Алисова
Елена Кожухова
Юрий Колокольников
Алексей Красноцветов
Николай Лебедев (II)
Сергей Мурзин
Игорь Угольников
Леван Учанейшвили
Дмитрий Чеботарёв
Дон Джонсон
Мишель Докери
Леон Немчик
Эдита Ольшувка
Стюарт Таунсенд
Джефф Чандлер
Адриана Эстевес
все родившиеся 15 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен